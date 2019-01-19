外媒稱找到嫦娥四號造假證據　NASA公布降落地點衛星圖打臉

▲部分外媒質疑，月面的白色痕跡為嫦娥四號造假的證據。（圖／大陸國家航天局提供，下同）

大陸中心／綜合報導

嫦娥四號探測器實現人類首次月背軟著陸，引發全球天文迷熱議。不過也有外媒宣稱，中方的圖片和視頻「經過偽造處理」，整個登月計畫「就是一個噱頭」。面對這些質疑聲浪，美國國家航空暨太空總署（NASA）則是公布衛星照片幫忙闢謠。

根據中方說法，嫦娥四號3日上午10點26分許，成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區，並透過「鵲橋」中繼星傳回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。事後有外媒指稱，月球車「玉兔二號」在月面留下一道類似粉筆的白色痕跡，疑似為登月造假的證據。

▼外媒指稱，白色痕跡看起來很像「粉筆畫的」。



NASA的科學家則是力挺嫦娥四號的成就，並且公布降落地點的衛星照片。NASA科學家在聲明中提到，嫦娥四號1月3日安全降落在馮卡門環形山（Von Kármán）隕石坑的平原上方。值得一提的是，民眾對於「登月陰謀論」的說法多數也持保留態度。有人直言，看似粉筆痕跡的線條「不過是玉兔二號車身的反光罷了」。

月球背面又稱「暗面」（dark side of the Moon），由於月球自轉與圍繞地球公轉的週期一致，因此月球面對地球永遠都是同一面，這讓所有地球訊號礙於遮蔽無法到達「暗面」。嫦娥四號的主要任務就是展開月球背面低頻射電天文觀測與研究，從事巡視區形貌、礦物組份及月表淺層結構探測與研究等相關工作。

▼嫦娥四號實現月背軟著陸。