美發布《導彈防禦評估報告》　華春瑩：無端鼓譟中國威脅

▲火箭軍「東風-10A」遠程陸基巡航導彈旅進行演訓，展示6枚該型導彈齊射發起攻擊，並且精準命中7層大樓的場景。（圖／翻攝自央視）

大陸中心／綜合報導

美國國防部17日公布《導彈防禦評估報告》，包括可能部署新一層的太空傳感器，用於探測、跟踪敵方導彈，戰略規模更是1980年代研議的「星戰計畫」以來首見。大陸外交部發言人華春瑩表示，美方舉動毫無建設性，將損害地區和平與安全，影響國際核裁軍進程，引發軍備競賽，破壞全球戰略平衡與穩定，「中方對此強烈不滿和堅決反對。」

華春瑩指出，報告無視和平與發展時代主題，充斥冷戰思維與零和博弈等過時觀念，渲染地緣政治對抗和大國競爭，並且無端鼓譟中國威脅。她還提到，中方一貫倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，主張通過政治外交手段解決導彈擴散問題，反對以犧牲他國安全利益換取自身安全的做法。

華春瑩強調，中國堅定走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，在戰略力量發展方面始終採取極為克制的態度，無意也不會對包括美方在內的任何國家構成威脅；奉勸美方摒棄冷戰思維，從維護全球和地區和平與穩定的大局出發，本著負責任的態度，以實際行動維護國際和平與穩定。

《導彈防禦評估報告》是美國飛彈防禦政策9年來首次的官方評估，上一次是在歐巴馬執政時期（2010年）。川普上任第一個月就下令於2017年1月進行評估，但一直被推遲。該報告原定於2017年底發布，之後曾被推延至2018年2月。美國官員透露，這次進行評估是因為「我們已經看到2010年以來對威脅大環境的重大改變。」

▼「東風-26」是中國航天科技集團研製的核常兼備遠程彈道飛彈。（圖／CFP）