天河一號連續5年滿負荷運行　每日在線任務超過1400項

▲天河一號超級電腦。（圖／翻攝於中國超算天津中心官網，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸超級電腦天河一號2014年部署至今連續5年滿負荷運行，每天在線任務超過1400項，每年完成超過335萬項任務，為全國3000多個團隊和單位服務，為企業帶來近百億人民幣的經濟效益。國家超級計算天津中心更在2016年攜手國防科技大學展開天河三號的研製，旨在緩解天河一號的運行壓力，預計2020年完成整機系統部署。

天河一號於2010年落戶國家超級計算天津中心，面向國內外提供石油勘探、高端裝備製造、生物醫藥、新能源、新材料等多領域的超級計算應用支撐，還提供天津市近兩百家重要企業的優質服務，並與眾多的企業建立合作關係，促進傳統產業轉型、培育新經濟結構，實現區域內外資企業和產業聚集等突出成效。

國家超級計算天津中心應用研發部部長孟祥飛透露，天河一號至今累計支持超過1600項國家重大專案，支援完成國家級、省部級獎勵成果和包括《自然》、《科學》國際學術期刊在內的2000多項學術成果，已經成為「能夠算天、算地、算人的國之利器」，不但廣泛應用於氣象、氣候、霧霾、大飛機以及航天器的研究，還應用於石油地震勘探資料處理、抗震類比、水文地質、地震預測、生命科學研究等領域。

根據規劃，天河三號的浮點計算處理能力將是天河一號的200倍，產生的經濟效益將超過100億人民幣。國家超級計算天津中心應用研發工程師張婷透露，天河三號的原型機已於2018年7月研製成功，並在中心內部開放應用，其組成系統6個機櫃的計算能力相當於天河一號的120個機櫃。