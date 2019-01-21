9員工集資樂透中14億一起離職　整條生產線「全空」老闆傻眼關

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有些人平常習慣花小錢買樂透，想賭賭看運氣，但加拿大有9名汽車零件工廠的員工去年12月看到樂透獎金很高，於是決定大家集資一起買，結果幸運中了頭獎6000萬加幣（約14億元新台幣），最後乾脆一起辭職展開新生活，讓老闆相當頭痛。

根據加拿大《CBC》報導，這9名員工最年輕的21歲，最年長的也才57歲，大多是來自東南亞、非洲或是中東地區的移民，他們平時感情非常好，經常一起互相慶生，偶爾心血來潮也會集資買彩券試試手氣，去年12月底有人發現當期獎金很可觀，於是提議一人出資5元加幣，合買彩券。

但大家都沒想到的是，這次的集資竟然真的中了頭獎，獎金高達6000萬加幣。其中一名成員希米斯（Ala Hirmiz）提到，雖然大家都是在同一條生產線上工作的人，但感情好到就像是真正的家人一樣，過去買彩券也都是看準50萬加幣以上的獎金才會出手，畢竟這樣一次就能贏大條一點。

▲9員工中了樂透「集體」離職。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

另一名成員梅奈賽斯（Fernando Meneses）確定消息後，開心地向其他人報喜，「我簡直不敢相信，還抓著我的妻子跳了起來。」最後，這9名中獎者決定一起遞出辭呈，一下子少了這麼多人力，工廠老闆不得不暫時關閉一條生產線。

至於要如何運用這筆天上掉下來的禮物，中獎者們透露，有些人決定要花點時間去旅行，算是犒勞自己多年來的辛苦，有的則選擇回學校繼續就讀，也算是投資自己為下一個工作提前做準備。