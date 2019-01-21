中美貿易停戰剩40天　環時：談判結果須雙贏且方便執行

▲美國總統川普（Donald Trump）、大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

《環球時報》20日發表社評，若要在中美貿易的「休戰」剩下的40天中達成協議，「雙方必須帶著落實兩國元首阿根廷會晤共識的政治決心開展磋商」，而隨著貿易磋商的信息對穩定美國市場預期將產生的正面影響，促使中美按期完成談判，「這不僅是中方希望的結果，也顯然是美國方面的重大利益所在」。

去年12月1日的G20峰會上，大陸國家主席習近平和美國總統川普在阿根廷布宜諾斯艾利斯會晤，雙方達成的共識包括停止升級關稅等貿易限制措施，包括不再提高現有針對對方的關稅稅率，及不對其他商品出台新的加徵關稅措施等。

▲美國總統川普（Donald Trump）、大陸國家主席習近平。（圖／路透社）

社評表示，川普和首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow ）這兩天再次表達對中美將達成貿易協議的樂觀，他們表示中美談判的進展「很順利」，「很有可能達成協議」，中方則一直對有關中美貿易磋商的事情說得不多，顯示出美方正在構建與中國達成協議的公眾心理準備和輿論鋪墊。

社評強調，要在剩下的40天達成協議，雙方必須帶著落實兩國元首阿根廷會晤共識的政治決心開展磋商，但美方不斷傳出對達成協議後，中方能否認真落實協議的疑慮，「甚至有傳聞稱，美方希望有階段性審查協議落實情況的安排」。

▲大陸與美國的國旗。（圖／路透社）

社評認為，如果一方擔心對方對落實達成的協議積極性不高，就說明它不是個好協議，「談判的結果必須是雙贏的，公平且方便執行的，雙方都有積極性保障它的實現」，貿易問題無論怎樣被政治化，它的最終解決一定首先對應貿易規律，而非政治規律，「否則貿易就將變質，成為違背市場意志的壓迫性掠奪和惡意傾銷，在中美這兩個大國之間，那是完全不可能的情形」。

▲中美貿易戰示意圖。（圖／CFP）

社評寫道，中美已經在知識產權保護、降低市場準入門檻等方面大大接近了立場，這樣的形勢發展對雙方最終達成協議有利。