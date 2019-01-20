蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市某托嬰中心9日發生一起女嬰猝死案，死因仍待檢警調查，19日晚間10時許，直播主劉冠廷與2名公司員工，帶著整車蛋洗托嬰中心；劉男20日下午收到警方通知單，單獨一人一路開直播從桃園南下員林，表示一定會到派出所做筆錄，警方依違反社會秩序法偵辦。

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷到員林派出所作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

連日來虐嬰虐童事件，從北到南層出不窮，彰化托嬰中心4個月大女嬰猝死一案，更引起社會關注，該托嬰中心9日照顧一名臨時托顧的4月大女童，日間照顧第3天後，女童突然全身發紫、經送醫不治，檢警初步相驗女嬰無明顯外傷，進一步解剖，但報告要等到農曆年節後才能出爐，家屬對死因充滿疑問而一度訴諸媒體。

▲劉冠廷蛋洗彰化托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

真相還在釐清中，19日劉冠廷便透過臉書「冠廷往事」粉絲團大膽直播，表示帶著1800顆雞蛋要從北部南下彰化員林市，蛋洗發生女嬰猝死的托育中心，還請網友支援雞蛋，並邊罵髒話邊指，「小朋友照顧成這樣，還要年後才能解剖、才有真相，這是甚麼歪理？是甚麼道理？並說托嬰中心不做回應就用蛋洗表達大家的不滿」。

▲劉冠廷在臉書說對於蛋洗托嬰中心是不對的事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天下午4時30分，劉冠廷帶著警方通知書，駕駛一輛綠色自小客車出現在員林派出所，現場有4個民眾到場聲援，劉在受訪時表示，「今天托嬰中心，收人家的錢應該要出來說明，要不然會成為一顆老鼠屎」，對於「蛋洗」一事，劉也說雖然是不對的，他也告訴2個兒子，就是要這樣做，甚至希望全民站出來力挺。

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

27歲的劉冠廷說要大家將心比心，「蛋洗」就是為了讓大家知道大眾對虐童案的不滿，誰願意這種事情發生在自己身上。他結婚育有2子，老大5歲，小兒子剛滿3歲，而19是小兒生日，希望能讓世人瞭解到為人父母的痛。

劉在苗栗幫助繼父被打的小孩，為避免造成受虐兒二度傷害，請社會局協助安置，也將一起與受虐兒吃年夜飯，更在粉絲團與網友一起為弱勢兒童及受虐兒做幫助，還在直播教網友教育小孩，「試著不要理他，抱抱他就沒事，適當的溝通」，千萬不要打小孩。

對於這樣的一個「正義鄉民」，網友一片謾罵，更不要讓女嬰家人二度傷害，都希望整件事到此為止，一切尚待檢警調查出爐，還給女嬰及家屬、及托嬰中心一個真相。

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