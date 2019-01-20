　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市某托嬰中心9日發生一起女嬰猝死案，死因仍待檢警調查，19日晚間10時許，直播主劉冠廷與2名公司員工，帶著整車蛋洗托嬰中心；劉男20日下午收到警方通知單，單獨一人一路開直播從桃園南下員林，表示一定會到派出所做筆錄，警方依違反社會秩序法偵辦。

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷到員林派出所作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷到員林派出所作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

連日來虐嬰虐童事件，從北到南層出不窮，彰化托嬰中心4個月大女嬰猝死一案，更引起社會關注，該托嬰中心9日照顧一名臨時托顧的4月大女童，日間照顧第3天後，女童突然全身發紫、經送醫不治，檢警初步相驗女嬰無明顯外傷，進一步解剖，但報告要等到農曆年節後才能出爐，家屬對死因充滿疑問而一度訴諸媒體。

▲▼4名正義鄉民19日深夜蛋洗彰化女嬰猝死托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲劉冠廷蛋洗彰化托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝）

真相還在釐清中，19日劉冠廷便透過臉書「冠廷往事」粉絲團大膽直播，表示帶著1800顆雞蛋要從北部南下彰化員林市，蛋洗發生女嬰猝死的托育中心，還請網友支援雞蛋，並邊罵髒話邊指，「小朋友照顧成這樣，還要年後才能解剖、才有真相，這是甚麼歪理？是甚麼道理？並說托嬰中心不做回應就用蛋洗表達大家的不滿」。

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷到員林派出所作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

▲劉冠廷在臉書說對於蛋洗托嬰中心是不對的事。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今天下午4時30分，劉冠廷帶著警方通知書，駕駛一輛綠色自小客車出現在員林派出所，現場有4個民眾到場聲援，劉在受訪時表示，「今天托嬰中心，收人家的錢應該要出來說明，要不然會成為一顆老鼠屎」，對於「蛋洗」一事，劉也說雖然是不對的，他也告訴2個兒子，就是要這樣做，甚至希望全民站出來力挺。

▲▼4名正義鄉民19日深夜蛋洗彰化女嬰猝死托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

27歲的劉冠廷說要大家將心比心，「蛋洗」就是為了讓大家知道大眾對虐童案的不滿，誰願意這種事情發生在自己身上。他結婚育有2子，老大5歲，小兒子剛滿3歲，而19是小兒生日，希望能讓世人瞭解到為人父母的痛。

劉在苗栗幫助繼父被打的小孩，為避免造成受虐兒二度傷害，請社會局協助安置，也將一起與受虐兒吃年夜飯，更在粉絲團與網友一起為弱勢兒童及受虐兒做幫助，還在直播教網友教育小孩，「試著不要理他，抱抱他就沒事，適當的溝通」，千萬不要打小孩。

▲蛋洗彰化托嬰中心的直播主劉冠廷到員林派出所作筆錄。（圖／記者唐詠絮攝）

對於這樣的一個「正義鄉民」，網友一片謾罵，更不要讓女嬰家人二度傷害，都希望整件事到此為止，一切尚待檢警調查出爐，還給女嬰及家屬、及托嬰中心一個真相。

【相關新聞】


影／「整車蛋」砸女嬰猝死托嬰中心　私刑哥開直播：影片絕不刪

影／女嬰猝死托育中心遭蛋洗　彰化網友撻伐：這算什麼鄉民正義

影／4個月女嬰送托嬰中心照顧3天　全身發紫猝死

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
獨／妥瑞兒遭霸凌！「幹幹叫」模仿音檔曝光喊告　惡網友嗆：等你
墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒
即／空姐遭200kg老外強逼幫脫褲子、擦屁股　長榮航空回應了

關鍵字：員林派出所,直播主,冠廷往事

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「光頭叔叔」提前送紅包　院童「想要有個家」韓國瑜心酸

入北市府工作3天「自愛離開」　韓國瑜自嘲：一路被追殺

貴婦奈奈老公欠900萬不還　還惡劣「掛失支票」害慘金主

貴婦奈奈登「加拿大華人報」　加國網友：下一步讓她上主流媒體

影／女嬰猝死托育中心遭蛋洗　彰化網友撻伐：這算什麼鄉民正義

iPhone開影音伸進雙腿下　妙齡女沒抓到！如廁全都錄

西門町合法棋牌社變職業賭場　業者建檔警員照防查

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

孫安佐動漫展大聲告白「Zero Two」　一臉無奈：這樣厲不厲害

刮刮樂百萬得主現身領獎！　強運婦現場示範又刮中5000

7旬翁嚼「倒吊子」檳榔猝死！　植物專家：不適需緊急送醫

柴美尻太誘人！癡漢喵忘情盯6秒　好奇飛撲上前...驚見後害羞逃跑

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

影／彰化透天厝火警竄濃煙 　一家3口嗆傷送醫

墜20m深谷！「比基尼登山妹」涉獨爬黑山　玉管處：盆駒山根本沒路

恆春遊覽車駕駛恍神追撞　2自小客車5人受傷

蛋洗彰化托嬰中心　直播主劉冠廷現身警所：做對的事

快訊／北市女民眾情緒激動　松高對面欲跳樓　警消順利拉下

2歲女童「嫩臉遭抓咬」　園長竟私下帶男童到家道歉

臉書被留言「小王」氣炸　撂人登門噴漆撒冥紙挨告

嘉義鹿草資回收場大火　燃燒面積250平方公尺

影／「比基尼登山客」南投獨攀墜20米山谷　下半身無法動彈

「讓他起色心才能破劫」　噁男騙3少女裸照又拐手淫、口交

劉福助曝演藝圈紅包價碼　「我若兩手空空來，余天不會在意」

味全龍復出樂觀其成　高龍偉：4隊組合太膩了

28分鐘《堤》全片靜止畫面　《未來總動員》以此為藍圖

老宅注入新靈魂！台南文青風咖啡廳　自製胡麻醬香超濃郁

余苑綺披白紗甜笑…一旁李亞萍鞠躬「深V露香肩」比新娘辣

Skoda搶攻小型休旅級距　神祕新車預告3月日內瓦車展亮相

吳尊5歲帥兒Max「解鎖新髮型」　撩開瀏海「想吻我嗎」網友全瘋了！

濟南6口滅門案　警：35歲憂鬱男「先殺父母妻兒」再跳樓

林心如自拍素顏照「臉腫成豬頭」！　睡前連吃3碗泡麵

對付機上奧客鬧事！航空公司有拒載黑名單　民航局最高可開罰5萬

社會熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高..

澎湖父母留2娃看家起火　救人高..

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消..

夜店傳打架　涉案辣妹：我有拍戲..

彰化路人轉頭1秒被撞飛亡　23..

小孩還在家　惡男闖廁所性侵外傭

「比基尼登山客」南投獨攀墜20..

即／新北逆子掐死母親！警破門見..

即／中國附醫驚傳墜樓！厭世男跳..

地下匯兌車手疑私吞款項　私刑影..

辣妹喝太嗨割傷手　「我有在拍戲..

即／女嬰猝死　4男1600顆蛋..

23歲女嗑藥嗨4天　完事後抽搐..

人夫偷情逾300次　跑遍全台摩..

更多熱門

相關新聞

即／女嬰猝死　4男1600顆蛋怒砸

彰化4個月大的王姓女嬰9日送往員林知名托嬰中心，照顧3天後突然全身發紫，沒有呼吸心跳，送醫不治，家屬質疑死因另有隱情，由檢警解剖驗屍調查。未料19日深夜傳出，有至少4名正義鄉民開車到托嬰中心，準備了1600顆雞蛋猛砸，業者目前沒有報案，正在清理現場，警方也已經介入了解。

彰化女童虐死案　 直播主不起訴

17直播主死未闔眼　兇手出庭下跪道歉

抖內網紅20萬！他被騙12年從未脫魯

起底渣男直播主！酒店妹缺3萬5贖身遭拐性侵

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

快訊／2娃獨困失火家中狂哭　高三生衝入救嬰

阿翰同學10年前「激似炎亞綸」！

徵假男友過年1天1萬　包吃住再加碼

直播妹叫賣「一臉痛苦」！網歪樓：漏電嗎

堂哥出現洗冷水澡　爸嚇：他過世火化

200kg禿頭老外逼空姐幫擦屎！

成田機場最狂釘子戶　給2.8億也不搬

入冬最強冷氣團暴襲！全台「超有感」急凍

澎湖父母留2娃看家起火　救人高中生現身回應

高雄夫妻橋下住6年　拾荒被告消失了

秦嵐「未修圖」長這樣！陸網嘆：果然37歲

台商爆偷渡全程吃肉乾！赫見豬瘟破口

周杰倫拍昆凌「放大1倍」　網看傻

嫁女收36萬聘金　她娶媳婦被收12萬喊：賣女兒

好市多百用神罐！網悔：丟好多個

更多

最夯影音

更多

吳尊「岳父面前承諾補辦婚禮」　深吻愛妻告白：分秒離不開她！

帶金華火腿入境被罰20萬　台男飆罵：騙錢政府！

馬英九當「一日店員」賣書頻出包 粉絲愣6秒回神：你別跑！

鄭可強《知足》感動回歸　Ella鼻酸「真實的東西最感人」

就讓Gail為你唱情歌～　連飆《好想你》《稻香》4首中文歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面