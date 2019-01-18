4個月女嬰送托嬰中心照顧3天　全身發紫猝死

▲1名4個月大女嬰送托嬰中心照顧3天後，全身發紫猝死，送醫仍救不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名才4月大的王姓女嬰，在送往員林市1家知名度頗高的托嬰中心照顧3天後全身發紫，送醫前已無生命跡象，日前雖已驗屍且解剖，女嬰親友指控托嬰中心，不願意出示當天監視器畫給家屬看，記者去電該托嬰中心，只說「照顧嬰兒很忙」，不願對外回應。

據《蘋果日報》報導，王姓女嬰9日上午到托嬰中心時，突然沒呼吸心跳，救護車緊急將女嬰送醫時，女嬰全身發紫，包括救護人員及醫院人員持續幫女嬰CPR，最後並轉院到彰化市的醫院，但不幸仍回天乏術，家屬質疑女嬰死因有隱情，但員林警方初步調查無外力介入，死因仍待釐清。

▲該家托嬰中心是員林市在地知名度頗高。（圖／記者唐詠絮翻攝）

該間托嬰中心還有幼兒美語學校，位在彰化員林市，是知名度很高的幼兒園，官網上仍寫上「政府立案合格保母」，對外宣稱有 24小時全程監視系統，提供網路視訊監控嬰兒的狀況，但在官網上已經無任何訊號也無法連結開啟。

檢方指出，初步相驗結果，肺部有水腫、心肌異常，懷疑有心肌炎，已解剖女嬰，研判無外力造成的傷勢，已查扣相關監視器畫面。女嬰生前有鼻塞、疑似感冒症狀，也不排除可能是嬰兒猝死症候群。

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