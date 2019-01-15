虐死女童　他直播煽動200人圍警局灑冥紙　檢：情緒抒發不起訴

▲彰化女童虐死案，直播主煽動200人圍警局、砸惡姨丈家灑冥紙不起訴。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田尾鄉5歲女童在107年5月間疑遭姨丈虐死，當時有網友在臉書散布涉案姨丈交保錯誤訊息，號召群眾集合抓人，持棍棒到姨丈家裡打破門窗並現場直播，引來百名群眾圍觀，邱姓男子涉嫌在臉書當直播主煽動網友部分，檢方認為僅是情緒抒發不起訴。

警方調查發現，5歲女童疑似因為背不出電話號碼，遭到楊姓姨丈虐打，導致顱內出血、頭蓋骨破裂、急性硬腦膜下腔出血以及蜘蛛網膜腔出血等致死，全身不只不滿新舊瘀傷，還有肛裂，懷疑可能遭到性侵或是異物侵入導致，卻引發出一連串事件，包括女童阿嬤因不滿自己女兒被列為共犯。

該起虐童案引起網友群起激憤，29歲黃男、24歲蔡男、20歲吳男等人從新聞媒體得知楊男涉嫌虐待小女童，在107年5月24日晚間侵入楊男位在田尾的三合院家中，持球棒破壞家中門窗，31歲張男與28歲邱男開臉書直播現場遭人毀損、丟冥紙畫面；邱男還貼文「交保？集合集合，出發抓人...」等語，導致約有200多人到分駐所前「關心」，還有4萬多人觀看，涉嫌以直播方式煽惑網友犯罪。

五名涉案男子當晚強行進入住宅，讓楊男的母親嚇得躲進派出所不敢回家，警方依臉書直播內容逮人，分別依刑法妨害秩序、侵入他人住宅及毀損等罪嫌函送法辦，4名男子事後賠償家屬砸屋損失，家屬撤告，無故侵入住宅罪嫌部分檢方不起訴。

檢方也認為，邱男在直播時現場已聚眾多人，難以認定邱男有教唆他人犯罪，邱男頂多是以偏激文字及言語對社會重大案件發表觀點、想法與情緒回應，因罪證不足不起訴。

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