「整車蛋」砸女嬰猝死托嬰中心　私刑哥開直播：影片絕不刪

▲4名正義鄉民19日深夜蛋洗彰化女嬰猝死托嬰中心。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

唐詠絮／彰化報導

彰化縣員林市某托嬰中心9日發生一起女嬰猝死案，死因都還待檢警調查，19日晚間10時許，有4名正義鄉民，帶著1600顆雞蛋，蛋洗托嬰中心門口，甚至開直播要網友評理，還揚言要到台南、宜蘭發生虐童事件地點砸雞蛋。警方表示，已掌握特定對象與車輛，警方將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦。

▲托嬰中心人員連夜清洗。

該托嬰中心9日照顧一名臨時托顧的4月大女童，日間照顧第3天後，女童突然全身發紫、經送醫不治，初步相驗女嬰無明顯外傷，進一步解剖，但報告要等到農曆年節後才能出爐，家屬對死因充滿疑問而一度訴諸媒體。

真相還在釐清中，19日劉男便透過臉書「冠廷往事」粉絲團大膽直播，表示帶著1600顆雞蛋要從北部南下彰化員林市，蛋洗發生女嬰猝死的托育中心，並邊罵髒話邊指，小朋友照顧成這樣，還要年後才能解剖、才有真相，這是甚麼歪理？是甚麼道理？並說托育中心不做回應就用蛋洗表達大家的不滿。

4人開車到托嬰中心現場，喊著「Let's go」一下車就搬著一箱一箱的雞蛋快步奔到門口，對著拉下的鐵門猛砸，邊砸邊飆罵「Ｘ！Ｘ你Ｘ」、「樓上也砸」、「砸齁爽」。

▲鄉民載整車蛋洗彰化女嬰猝死托嬰中心。

劉男還要求網友提供日前台南發生虐嬰死亡保母住處，要再前往台南蛋洗保母家，並請求支援雞蛋。劉男還說「天下父母心，將心比心，影片絕對不會刪，也不是想紅，有法律責任一定面對！」最後還提到宜蘭還有一件，呼籲網友一起提供地址，希望一個晚上全部「處理」。

▲鄉民載整車蛋洗彰化女嬰猝死托嬰中心。

鄉民夜襲，1600顆雞蛋猛砸，現場都是破碎蛋殼與蛋液，令隔壁居民也遭受無妄之災，居民表示，這樣私法正義太超過，毫無正當性可言，業者沒有報案，默默清理現場，員林警方主動到場關切，從劉男直播影片掌握犯案對象，將依違反社會秩序法與毀損罪嫌依法究辦。

【相關新聞】

►快訊／彰化女嬰發紫猝死托嬰中心 「砸齁爽」4男1600顆雞蛋砸爆鐵門

►影／4個月女嬰送托嬰中心照顧3天 全身發紫猝死