走過低潮重拾笑顏　花樣少女：遇見慈濟志工讓我感到幸福

▲除了每次前往家中訪視時帶上所需的生活日用物資外，志工們也發現原本成績優異的小珍升上國中後，成績明顯下滑，除了尋找相關數理參考書，並邀約擔任電子工程師的慈濟志工吳錦長前來為小珍進行義務課輔。（圖／新竹慈濟靜思堂提供）



記者陳凱力／新竹報導

「小時候曾覺得我是全世界最不幸的人，為什麼會這樣子？自從遇到慈濟志工後才覺得，我是最幸福的那一個。」生長在困頓家庭的小珍（化名），原本為國中課業所苦，經過慈濟志工長期的陪伴與關懷，不僅讓她在課業上重新建立自信，並多了勇氣面對生活的考驗。

20日，新竹慈濟靜思堂舉行了歲末圍爐發放活動，邀請新竹地區慈濟關懷的個案家庭近300人，一起來新竹靜思堂提前圍爐，感受年節溫馨氣氛，小珍一家人也前來靜思堂跟大家一起圍爐團圓。

▲生長在困頓家庭的小珍（化名），原本為國中課業所苦，經過慈濟志工長期的陪伴與關懷，不僅讓她在課業上重新建立自信，並多了勇氣面對生活的考驗。（圖／新竹慈濟靜思堂提供）



小珍的媽媽當年從印尼嫁來臺灣，十多年的時間沒有跟印尼娘家聯繫，家人擔憂她的安危，2010年由小珍的阿姨向香港慈濟分會求助希望慈濟能幫忙尋找遠嫁臺灣的親姊姊，消息幾經輾轉來到臺灣，透過志工的查訪，最後在新竹新埔找到小珍一家人。



也因為慈濟志工到家中訪視的緣故，發現小珍家中需要幫助，除了每次前往家中訪視時帶上所需的生活日用物資外，志工們也發現原本成績優異的小珍升上國中後，成績明顯下滑，除了尋找相關數理參考書，並邀約擔任電子工程師的慈濟志工吳錦長前來為小珍進行義務課輔。

▲2019年冬令發放首次以慈善物資卡取代以往準備的生活物資包，讓受助家庭可自行前往合作的超市採購生活所需用品。（圖／新竹慈濟靜思堂提供）



除了加強課業輔導外，吳錦長也將自身學習的秘訣與經驗跟小珍分享，「老師教我將重點寫在便條或海報紙上，黏在家裡四處或用磁鐵貼在冰箱上，走過去、走回來都會提醒一下，散步、走路時，口袋小抄背一下，睡覺前回想，不清楚就再翻一遍忘掉的部分。」善用瑣碎時間，受教的小珍落實老師的指導，老師的用心，她點滴在心懷，而小珍的努力也連續多年獲得慈濟新芽獎學金的肯定。

慈濟基金會表示，2019年冬令發放圍爐，自1月13日起於花蓮鳳林、玉里等地將陸續開始辦理，全台共計辦理43場次、超過1500桌、受益逾23000戶。2019年冬令發放首次以慈善物資卡取代以往準備的生活物資包，讓受助家庭可自行前往合作的超市採購生活所需用品。此外，發放現場也準備了五榖粉、米果以及福慧珍粥作為春節祝福禮，祝福關懷的個案家庭闔家平安。