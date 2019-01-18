遠雄公益熊出任務 捐200箱年菜讓弱勢孩童過好年

▲遠雄捐食物年菜，讓偏遠弱勢兒童好過年。（圖／遠雄提供）

記者陳韋帆／台北報導

遠雄文教公益基金會為讓長期生活在貧窮困苦的弱勢孩童，在農曆新年可以和家人享用年菜，開心的迎接新年，特別響應安得烈食物銀行的年菜食物箱募集活動，認捐200箱年菜食物箱，更號召由同仁所組成的公益熊志工團來到安得烈食物銀行一起包裝年菜食物箱，要讓孩子們過一個溫暖的新年。

▲兩百箱年菜食物整理過程。（圖／遠雄提供）

安得烈食物銀行執行長羅紹和表示:安德烈長期募集社會各界資源，每月援助全台五千多名弱勢家庭兒少，知道遠雄文教基金會長期同樣關注弱勢家庭，特別邀請一塊攜手為孩童加菜。配合農曆春節即將到來，特別準備了黃金蟲草鮑魚松茸雞、鮑貝佛跳牆、養生羊肉爐、廣式臘肉和臘腸、高山香菇以及生活需用的白米、麵條、冬粉、餅乾等主副食品，組成市價約3,500元的年菜食物箱。

遠雄文教公益金會執行長楊舜欽表示，遠雄長期以來竭力於偏鄉及弱勢家庭修繕工程，希望提供弱勢孩童一個好的學習和生活環境，其實目標和安德烈食物銀行是一致的，雙方透過這次合作，交換公益資源，將影響更加發揚光大。透過兩個基金會的加乘效果，讓社會一起關心弱勢家庭兒童。遠雄文教公益基金會除了以實際行動認捐的行動外，遠雄更號召同仁一起前來參與安德烈的志工服務，兩個協會成員共同合作，親手包裝年菜食物箱。服務過程中現場看見安得烈為孩子們所預備的年菜，不少志工開心的說：「這麼豐盛的年菜，他們一定可以過個好年!」

由安得烈慈善協會所發起「年菜食物箱募集活動」今年邁入第三年，希望能讓更多人看見這份來自台灣社會底層孩子們的需要，幫助弱勢孩童健康長大，邀請社會大眾用行動守護孩子們平安快樂的長大。更多關於安得烈慈善協會，可撥打協會專線02-22902248，或上官網www.chaca.org.tw。