打包食物箱解兒童飢餓　4家壽險動員志工傳愛到全台各角落

▲台灣人壽志工送餐到花蓮。（圖／台灣人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

台灣、新光、元大與宏泰人壽陸續發起春節前關懷活動，出錢出力送物資到需要資源的家庭，也讓壽險業源源不斷的暖意一股又一股地散發國內各角落。

新光人壽

社團法人中華安得烈慈善協會是一長期關懷救助兒童的單位，每月提供全台5000名弱勢兒童食物包，幫孩子解決最殘酷也最實際的問題「飢餓」。此次舉辦「年菜食物箱募集專案」，新壽北、中、南、東220位業務單位一共募得218箱年菜食物箱，發送到全台218個家庭、約436位兒童。

新壽慈善基金會副執行長陳彥名表示，安得烈協會志工也帶著新壽業務部與新光志工們整理物資、食物分類與食物箱裝箱包裝，希望藉此將大家的新年祝福，隨著物資箱傳到每一位需要的兒童手中。

▼新光人壽慈善基金會參與年菜箱打包志工服務。（圖／新光人壽慈善基金會提供）

台灣人壽

聽到一粒麥子社福基金會長期在部落訪視長輩及長期送餐使用紙製餐盒有垃圾囤積衛生疑慮及環保問題，準備近500個不鏽鋼便當盒及消毒設備，由企業志工們前往193縣道上的督旮薾部落送餐給獨居長輩，並協助部落廚房洗菜、準備晚餐、打菜並以捐贈的不銹鋼便當盒進行包裝，不但可永續重覆使用而不造成地球負擔，加上消毒設備讓部落長輩吃得更安心。

副總經理高鶯娟表示，督旮薾部落地處偏鄉，送餐員每日兩趟的送餐服務，單趟得花上二個小時才能送完所有長輩的便當，希望提供不鏽鋼便當盒，保溫效果更好，讓長輩能吃得暖心舒服。以花蓮縣2016年全年度提供餐飲服務獨居長輩人次為例，使用紙製餐盒送餐一年累積下來的紙餐盒總數量，疊起來的高度竟超過14座台北101大樓高，藉此拋磚引玉減少送餐服務資源。

▼台灣人壽與一粒麥子社福基金會為一月份生日長輩辦慶生會。（圖／台灣人壽提供）

宏泰人壽

總經理湯維華號召成立6年來的「宏泰i公益」企業志工社團，邀請員工與家屬一起參加回饋社會，2018年總共舉辦了超過十次的公益活動，包含擔任一日農夫協助栽種近500株玉米苗株，以實際行動力挺小農打造友善環境，淨灘清出近190公斤的垃圾，響應普悠瑪事故捐血募集近3萬cc入庫協助傷者等，志工人數佔全體員工6成。

趁著歲末年終的時節，全體員工響應「寒冬助老 刻不容緩」計畫，獻愛捐款45萬元，協助弘道老人福利基金會，讓獨居弱勢長輩溫馨過好年。

▼元大人壽多元行銷業務部公益義賣所得4.5萬元捐予財團法人創世社會福利基金會。（圖／元大人壽提供）

元大人壽

電話行銷單位員工自2016年起自主性舉辦義賣活動，自掏腰包一點一滴累積至今捐出超過41萬元，協助對象包括育幼院、視障、喜憨兒、早期療育、失能扶助等來自社會上不同角落的公益團體以及創世基金會，是全國唯一專門照顧植物人的社福機構，陪伴植物人與家屬走過32個年頭，目前全台共17所植物人安養院，安養超過2,000位植物人，到宅服務過8,000多位植物人及失能臥床老人，減輕了1萬多個家庭的負擔。

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