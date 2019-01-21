延攬陳其邁、留住老班底　蘇內閣能為小英政府繳出成績單嗎？

圖文／今周刊

一個著重派系平衡、世代融合，但整體而言缺乏「驚喜」的內閣團隊，能否在蘇貞昌的強勢領導下，為力圖振作的蔡英文政府帶來新氣象？

我們希望讓黨內中生代盡量有適當的位置來發揮。」一月十四日中午，蔡英文總統與媒體餐敘時，說明自己與新任行政院長蘇貞昌針對內閣改組達成的共識；至於個別閣員徵詢、約見，全由蘇貞昌自行拍板。

從確定組閣到正式就任，只有不到三天時間，蘇貞昌選擇留下多數賴清德內閣成員，僅補齊九合一選後出缺的部會首長；另一方面則遵照與蔡英文的默契，延攬兩位指標性中生代：競選高雄市長落敗的前立委陳其邁出任副閣揆，以及連任台中市長失利的林佳龍接任交通部長。

儘管人事更動幅度有限，引來「換湯不換藥」的質疑，例如時代力量立委黃國昌檢視完整閣員名單後的評論是：「比較像是更換正副院長，而非內閣改組。」

但民進黨內部普遍認為，在地方選舉遭逢空前挫敗後，內閣改組的意義在於快速整隊、回應民意需求，以一致步伐面對即將到來的總統立委大選，至於是否大幅換血，並非首要考量。

民進黨立委張宏陸分析，蘇貞昌組閣最重要的任務就是穩住執政團隊、並且以有感政策重建人民信任，而在這關鍵且艱困的時刻，身在同一條船上的黨內戰將，沒有置身事外的權利。他認為，這波新入閣的部會首長，已是現階段最佳人選。

曾任立委與地方首長

陳其邁、林佳龍夠格

分別在九合一選舉中箭落馬的陳其邁與林佳龍，不僅是蔡英文眼中足以勝任許多不同戰鬥位置的「潛力股」，兩人過去擁有的立委與地方首長經驗，更符合黨內期待的「了解民意」、「施政節奏感良好」等戰將條件。

「他的頭腦非常清楚，總是能在對的時間、出現在對的位置、做對的事。」一位曾任陳其邁幕僚的民進黨人士分析，儘管陳早年屬於扁系、隨後被歸為「英派」， 從政路上與蘇貞昌的共事經驗不算多，但他對總統府、行政院、立法院生態的熟悉，以及對政治、民生議題的一貫敏銳觀察，恰好能和以魄力、執行力見長的蘇貞昌相輔相成。

事實上，蘇陳兩人，早在徵詢閣員期間就已展開密切合作。

知情人士透露，林佳龍敗選後原本堅持不願接受任何公職，即使蘇貞昌力邀出任交通部長，他的態度仍十分保留；林佳龍最終同意入閣，讓他所屬的派系「正國會」沒在行政團隊中缺席，主因除了蘇貞昌的懇切誠意，年齡相仿的陳其邁一番「共同承擔，不能少了你一個」的溫情勸說，也扮演了臨門一腳。

施政有感 藝文界力挺

鄭麗君留任再拚

蘇內閣不能缺少的，還有以論述能力見長、施政深受藝文界肯定的文化部長鄭麗君。

鄭麗君原本辭意堅定，臉書發文表態將「回歸民間」之後，就開始清空辦公室，但蘇貞昌鍥而不捨地三度致電、承諾未來將全力支持文化部政務推動，並以一句「我跟妳都是一生追求理想的人」感動鄭麗君，終於讓她在最後一刻改變心意，決定留任。

在短期間成功整合黨內不同派系的中生代要角，讓他們如蔡英文所期待的「各就各位」，固然證明了蘇貞昌過人的政治手腕。然而，以舊面孔為主的蘇內閣，能否繳出令人耳目一新的成績單，延續民進黨執政，仍有待檢驗。（閱讀更多…）

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