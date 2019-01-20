蘇貞昌臉書PO文「海綿哥」主導　讓人印象深刻影片有2大要訣　

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌上任後幾乎是一天一影片，宣傳政策用短影片搭配大字幕，簡潔有力。這群負責幫蘇貞昌操作社群媒體的成員，大約有8、9個人，由蘇貞昌在院長室幕僚、綽號「海綿」的丁怡銘在主導社群操作，他觀察出民眾使用手機的習慣，掌握出影片的2大要訣，就是要字大、簡短。

丁怡銘受訪時，把功勞歸功於團隊成員。他觀察民眾使用手機的習慣發現，九成的人滑手機，不會在捷運上開聲音、用耳機，為了增加影片的渲染力，小編們決定把字放大，而且大大的字就打在蘇貞昌臉上，這是傳統公務員不敢做的。

▲蘇貞昌幕僚丁怡銘（右）負責操作社群媒體。（圖／翻攝臉書）

因此，在蘇貞昌臉書上的影片都有個共同點，一定都會配上字幕，也為了讓大家可以瞭解議題主旨，圖片都會做成典型的「長輩圖」風格，讓網友一眼就看懂重點，且影片要掌握黃金十秒的概念，重要的訊息不囉嗦，直白、直接把訊息告訴人。

丁怡銘說，網友看網路影片的耐性只有一分鐘，因此，幕僚要把蘇貞昌的稿子濃縮成民眾理解的話，讓蘇貞昌在一分鐘內講完，剪輯速度也要很快，即時完成。

另外，蔡英文和蘇貞昌的午餐會影片，在臉書創下10萬的觀看率；該影片發想，就是由丁怡銘與總統府發言人黃重諺、林鶴明一起討論的。

丁怡銘說，腳本設定蘇貞昌要和蔡英文一起吃滷肉飯、討論非洲豬瘟，影片開頭用蘇、蔡的視角開場，蘇貞昌說「現在要去見總統」、蔡英文表示「等一下要跟院長開會」，接著影片再串進兩人各自行程，最後場景回到兩人見面吃飯、討論政策，營造「蔡蘇合擊」的氛圍。

當時幕僚們擬定要一起吃滷肉飯、討論非洲豬瘟防治，各自拍影片，蘇貞昌說「現在要去見總統」、蔡總統則以「等一下要跟院長開會」開頭，穿插兩人當天各自的行程的「雙視角」影片，最後兩人一起開會，營造「蔡蘇合擊」的氛圍。