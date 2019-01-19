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癱瘓7年終於能出門！　86歲「超人阿嬤」賣場樂買年貨

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▲▼弘道和藥廠合作，召集62位志工陪伴20位長輩採購年貨。（圖／弘道基金會提供）

阿嬤突破自己坐上輪椅，終於能出門採買年貨。（圖／弘道基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

農曆年節剩不到一個月，家家戶戶都開始忙著採買年貨，但這對一些行動不變的獨居老人來說，甚至是一種奢求。86歲丁姓阿嬤12日在志工的陪伴下到大賣場採購，沒想到中風臥床7年，能有走出家門的一天，全都要歸功於近1年的積極復健。

原本丁阿嬤是全家人的「超人阿嬤」，白天與老伴沿街資源回收維持生計，傍晚則要扮演「太太、阿嬤、母親」三位一體角色，做飯、代替長期失聯大兒子照顧4名稚子、家務清潔樣樣一手包辦，總把家人擺第一，為家人而活，直到7年前中風長期癱瘓，老伴也在3年後離世。

▲▼弘道和藥廠合作，召集62位志工陪伴20位長輩採購年貨。（圖／弘道基金會提供）

▲弘道和藥廠合作，由62位志工陪伴長輩採購年貨。

弘道AIO走動式服務團隊2018年向阿嬤提案，主動量身打造以復能、自立支援為目的的照顧計劃，阿嬤也積極配合練習，終於學會坐上輪椅，逵違7年，在12日這天，她終於能再出門採買年貨。據了解，活動是弘道老人福利基金會和輝瑞大藥廠合作，召集62位志工在12日陪伴20位失能長者到三重家樂福大型賣場採購。

輝瑞藥廠企業公共事務暨市場開發處副總經理劉鎧維表示，高齡社會所衍生出的課題之一，就是弱勢獨居的長輩，因為身體退化、失能以及經濟狀況不佳等因素，只能孤獨的留在家中，逐漸失去與外界互動、連結的機會。

▲▼弘道和藥廠合作，召集62位志工陪伴20位長輩採購年貨。（圖／弘道基金會提供）

▲丁阿嬤臉上藏不住笑容。

「對一般人而言，採買民生用品稀鬆平常，但對他們不一樣......」劉鎧維指出，對這些弱勢長輩而言，採買民生用品是一個遙不可及的微小心願，輝瑞志工隊同仁以實際行動為這些長輩服務，希望拋轉引玉，讓各界能夠更重視長輩生活上各個面向的需求。

每年接近農曆過年，弘道老人福利基金會皆會辦理寒冬助老服務，已連續10年出動上百位志工親自到弱勢獨居長輩家中清理居家環境除舊佈新、把長輩接出門採購年節所需物品、一起圍爐吃年菜，甚至陪伴長輩走出家門至廟宇祈福新的一年。

弘道老人福利基金會新北服務處陳奐宇主任表示，隨著年長，身體機能老化、失能，也逐漸少了和外界接觸，對一般民眾再日常不過大賣場購物，對獨居弱勢長輩而言意義非凡，盼更多人響應，一起用愛心終結孤單與危險。

▲▼弘道和藥廠合作，召集62位志工陪伴20位長輩採購年貨。（圖／弘道基金會提供）

▲現場氣氛超溫馨。

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關鍵字：獨居老人,超人阿嬤,弘道老人福利基金會,輝瑞大藥廠

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