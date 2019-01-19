《啥是佩奇》暗藏上億「空巢老人」的悲哀...　

▲（影／Youtube／澎湃新聞）

大陸中心／綜合報導

《啥是佩奇》近日爆紅，講述了農村老人為城中孫子準備禮物的故事，引起廣大網友的共鳴。這部片子或許只能在大陸火起來，因為大陸有世界罕見的城鄉二元結搆社會，即城市和鄉村的差別太大。在這個狀況下，不少邊緣地帶存在了龐大的空巢老人群體，當中74%的人覺得不能沒有電視，而對於操作複雜的網路，他們通常感到陌生和排斥。

《啥是佩奇》中的佩奇（粉紅豬小妹）代表的是農村爺爺對孫兒的疼愛與思念，知道孫子喜歡什麼後，拚了老命也要去了解、知道。影片最後，爺爺也拼拼湊湊做出了一個「佩奇」手工藝送給孫子。這部片深層次的含義在於反射了鄉村留守老人的社會痛點。

據《澎湃新聞》報導，對於《啥是佩奇》能獲得廣泛共鳴的原因，《小豬佩奇過大年》製片人魯岩認為，親情能夠打穿各個地域和年齡層，「影片中的長輩雖然信息閉塞，沒有辦法和孩子在喜愛的東西上達成共識，但是他們非常努力想要和孩子融為一體的心願，我們想用這種方式提醒一下大人，多關注你的孩子和老人，這是電影核心，內容傳播的點。」

▼ 老大爺DIY給孫子的「佩奇」。（圖／翻攝自影片）

《網易研究局》指出，該片所呈現的是上億空巢老人的集體悲哀。據大陸全國老齡委的數據，早在2012年前，空巢老人的數量就已經達到0.99億人，在老年人口中佔比超過50%，相當於英國總人口的1.5倍，澳大利亞總人口的4倍。在接下來的5年裡（2013年至2017年），大陸的農民工數量增加了1758萬人，伴隨著農民工進城，農村的空巢化進一步加劇。國務院印發的通知預測，到2020年，獨居和空巢老年人將增加到1.18億人左右。

報導指出，大部分的老年人，已經退出了勞動力市場，也並非市場的主流消費群體。這就導致了空巢老人長期處於邊緣化地帶，「他們面對的更大挑戰是孤獨。」

▼ 片中老大爺。（圖／翻攝自影片）

據報導，在廣闊的西部生活著龐大的空巢老人，由於有大量的空閑時間無人陪伴，他們對媒體，尤其是電視的依賴度很高。在調查中，74%的空巢老人覺得生活中不能沒有電視，而對操作複雜、文字太小的網路，他們通常感到陌生和排斥。

報導稱，在這個資本逐利的時代，由於空巢老人消費能力弱，很少有針對他們這一群體的娛樂、綜藝節目。因此，《啥是佩奇》只是社會一個縮影，在吸引眼球的娛樂時代，空巢老人作為邊緣的受眾，還會被越來越邊緣化。

報導還指出，更危險的是「空巢老人+留守兒童」的組合已經成為農村家庭的標準配備。據統計，截至2017年大陸有2.8億農民工，由於大城市實行嚴格的戶籍制度，農村的孩子很難享受到城裡的義務教育，這造就了6000萬留守兒童大軍。

大陸衛計委的報告顯示，一半以上的留守兒童由爺爺奶奶照顧，隔代照料已經成為主要撫養方式。有人或許會認為，留守兒童的存在可以緩解空巢老人的孤獨，但事實上，這組關係造成的結果可能是「互相傷害」。

數據顯示，將一個孩子撫養到5周歲，農村需要4.6萬元（人民幣，下同），這個金額雖然不到城市撫養費用的一半，但對於人均可支配收入只有1萬3432元的農村居民，仍是一筆不小的負擔。考慮到在城市工作的農民工對家庭的接濟，統據統計，2017年農民工的平均月收入只有3485元，而城鎮居民月人均消費支出至少要2037元。綜合來看，農民工對家庭的經濟補助非常有限。

▲農村中的留守兒童。（圖／達志／示意圖）

除了經濟上的困難，教育上也會有不少問題。由於長期與父母分離，留守兒童缺少父母關愛和教育引領，缺少安全感和歸屬感，心理健康問題受到極大影響。 此外，多數老人的文化水平不高，封建思想重，對孩子正確世界觀、價值觀的塑造也不利。

據2017《中國留守兒童心靈狀況白皮書》顯示，9.3%的農村留守兒童認為父親或母親去世對自己「幾乎沒有影響」，若將城鎮留守兒童納入統計，比例上升至9.7%，顯示留守導致親情淡薄，而孩子視父母為「路人」的情況已跟經濟發達無關，城鎮甚至比鄉村還嚴重。

針對留守兒童受欺負比率，調查顯示，母親不在身邊的比例高達58%，再來是父母均不在的有54%，其次是父親不在的有48%。留守會使孩子們成為弱勢的那一方，也容易受到別人霸凌，而這樣的情形會讓孩子的心理狀況火上加油。