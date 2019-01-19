鍥而不捨追查　新化警偵破連續竊盜廟宇香油錢案

▲台南市新化分局山上所員警，調閱附近監視錄影畫面，查出涉案人為毒品人口許、呂2嫌及李姓女子，經過2個多月追查，竊嫌3人全部查緝到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市山上區南洲里開靈宮，2018年11月5日、12日連續2日深夜遭歹徒侵入，疑似竊取香油錢、供品等物，新化分局山上所員警據報調閱附近監視錄影畫面，查出涉案人為毒品人口許、呂2嫌及李姓女子，警方經過2個多月追查，竊嫌3人全部查緝到案，全案移送台南地檢署偵辦及歸案。

警方說，新化分局長方國璽案發後指示山上分駐所組成專案小組，務必追緝到案。2018年12月9日深夜11時許，山上所副所長林政輝、警員廖財國於巡邏時，於山上區玉峰里清水寺，發現廟寺內疑似有人員晃動，主動進入廟內偵查，當場查獲竊嫌許姓男子、毒品通緝犯李姓女 子在廟內竊取香油錢，當場起獲作案工具鉛片、吊繩等證物，即帶案偵辦。詢據許、李2嫌坦承於2018年11月5日、12日在山上區南洲里開靈宮連續竊盜案2次，另一呂姓犯嫌在逃。

呂嫌於2019年1月9日因竊盜案經台南地檢署通緝，員警調呂嫌交通工具追查，於1月17日晚上6時50分許至永康區復興路呂嫌落腳處將呂嫌查緝到案，全案歷經2個多月追查，辦案人員鍥而不捨、積極調閱監視器全力追緝下，本案竊嫌及通緝犯共3人全部到案，全案移送台南地檢署偵辦及歸案。

新化警分局長方國璽表示，舉頭三尺有神明，犯嫌連神明的錢也敢偷，多虧山上分駐所落實巡邏勤務，認真且機警，才能破獲這起竊案，將利用各項集會機會公開表揚，讓樸實平靜的山上地區恢復平靜。