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誤信廟宇供奉食品可治療精神病　80老翁為兒病偷水果被抓

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▲誤信廟宇供奉食品可治療精神病　80老翁為兒子行竊廟宇水果落網。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣80歲老翁涉嫌行竊宮廟水果被發現。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

80歲黃姓老翁，誤信傳言廟宇供奉的水果等供品，可以讓患有精神官能症的兒子恢復正常，涉嫌行竊供品帶回家謊稱是廟宇熟識友人贈與，被警方查獲，對此懊悔不已，訊後依竊盜罪嫌送辦，目前初一、十五均準備水果到該廟宇供養，祈求神明原諒。

里港警分局鹽埔分駐所警員張嘉芳、方智佳日前執行巡邏勤務，接獲鹽埔鄉廣澤宮廟報案稱宮廟供品遭不明人士竊取，經調閱路口監視器畫面並交叉比對，循線查獲是高樹鄉80歲黃姓老翁所為，循線找到他。

▲誤信廟宇供奉食品可治療精神病　80老翁為兒子行竊廟宇水果落網。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲黃姓老翁拿水果。

警方表示，黃姓老翁為避免行竊事蹟暴露，竟對家人謊稱供品是熟識廟宇朋友所贈與，並否認行竊，經警方仔細詢問老翁當天所攜回供品，就是宮廟所遺失，並出示監視器行竊畫面與老翁所穿衣物特徵一致，老翁才坦承行竊。

警方說，老分因長期照顧精神官能症的兒子，誤信傳言以為宮廟供品可以治病，利用拜訪朋友途中行經鹽埔鄉時起意下手行竊宮廟水果等供品，想帶回給家中兒子食用，希望兒子吃下後可以恢復正常。被抓到很後悔，請求廟方人員原諒。

經鹽埔所長黃俊銘於所內協助雙方溝通協議，老翁允諾日後每逢初一、十五將自行添購水果等供品，攜至廟內供奉祈求神明原諒。

廟方人員陳輝明表示，宮廟供品皆為信眾供奉，期望神明保佑，且是自行供奉或利用香油錢所添購，並無神奇功效可治癒病患，切入聽信傳言觸法。老翁愛子心切，但對神明確是大不敬，但應該不會再犯。

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關鍵字：屏東,高樹,黃男,水果,廟宇

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