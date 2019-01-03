神明的錢也敢偷！　釣魚線綁口香糖香油錢2500元

▲台南市警二分局民權派出所3日晚上在台南市中西區中正路五瘟宮，查獲37歲鍾姓男子涉嫌以自製香條沾黏口香糖，用釣魚方式行竊香油錢。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局民權派出所，1月3日晚上7時許據報，前往台南市中西區中正路五瘟宮，查獲37歲鍾姓男子涉嫌以自製香條沾黏口香糖，用釣魚方式行竊香油錢，共得手新台幣2500元，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

台南市警二分局民權派出所，3日晚上7時許接獲民眾報案，在台南市中西區中正路五瘟宮疑似有人行竊，警方接獲報案立即趕往現場，發現37歲鍾姓男子（雲林人）在現場，警方詢問鍾男有無偷竊香油錢，鍾男矢口否認。

警方立即調閱監視器，發現鍾男於晚上7時許，涉嫌以自製香條沾黏口香糖，用釣魚方式行竊廟內香油錢，共計得手新台幣2500元，得手後將香條折損丟棄廟口香爐內。鍾男自知逃不過警方的查緝，坦承犯案並主動交付贓款2500元，全案偵訊後依竊盜罪嫌移送偵辦。

據了解，2年前五瘟宮的地虎將軍被竊走，3天內竊嫌畏懼，將地虎將軍用黑貓宅配寄回五瘟宮交還，警方順利找到西華堂3尊被竊的三官大地神尊（2百多年古佛像），廟方為防宵小，廟內有裝設監視錄影系統全天候監控。廟方說神佛本慈悲，何來做惡自被罰。