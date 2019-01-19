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中越「西沙海戰」45周年　南越戰艦「排水量優勢」遭解放軍擊敗

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▲▼中國6605型掃雷艇，主要任務是確定雷區範圍並將其掃除，編號有「3XX」、「8XX」、「9XX」等。（圖／翻攝自維基百科）

▲中國參戰船艦之一的6605型掃雷艇。（圖／翻攝自維基百科）

1974年1月19日，大陸與南越發生西沙海戰（大陸稱西沙自衛反擊戰，越方稱黃沙海戰），在這次海戰當中，南越海軍敗給解放軍，大陸奪取了原本為南越所控制的永樂群島中的珊瑚、甘泉、金銀三島，並鞏固了對整個西沙群島及其周邊海域的控制權。

西沙海戰發生的背景，仍是南北越對峙時期，北越尚未統一整個越南，美國陸續從越南撤軍後，南越得了一批美國軍艦，擁有比解放軍更強的海軍戰力，從1973年8月份開始，南越軍艦在西沙海域不斷地驅趕和抓捕中國漁民，企圖占領島嶼，大陸方面則派出漁業基幹民兵，堅持在永樂群島從事傳統的漁業生產、登島避風，與南越軍隊針鋒相對。

▲▼西沙海戰示意圖。（圖／翻攝自維基百科）

▲西沙海戰示意圖。（圖／翻攝自維基百科）

1974年1月19日10時23分開始，解放軍海軍與南越海軍在西沙群島西部的永樂群島海域爆發海戰，由於南越海軍比起解放軍海軍更具有艦船排水量和火力上的優勢，所以率先開砲，但最終仍被中國海軍擊敗。南越方面一艘艦船被擊沉，一艘受重傷，越軍至少53人陣亡，16人受傷，48人被俘。

▲▼中越西沙海戰所出動的船艦。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中越西沙海戰所出動的船艦。（圖／翻攝自大陸網站）

中國方面犧牲18人。此戰後，中國徹底控制整個西沙群島，而南越則向南沙群島派出艦隊，搶占島嶼。中國犧牲18烈士名單。274艇：馮松柏（政委）、周錫通（副艇長）；271艇：曾端陽；389艦：王成芳、姜廣有、王再雄、林漢超、文金雲、黃有春、李開友、郭順福、郭玉東（「海上黃繼光」，被追授一等功）、楊松林、羅華勝、周友芳（即將退伍）、曾明貴、何德金、石造。

戰後調查，關於海上交火誰先開炮的問題上，大陸堅持是越方先開炮，南越在戰後表示是大陸先開炮。西沙之戰後，據南越海軍參戰人員，包括當時南越4、5號艦艦長的回憶，確認是南越海軍首先開炮，而且是在獲得了開火的命令後開炮。另外解放軍主要使用的炮彈是爆破彈，南越使用的主要是穿甲彈，但穿甲彈往往會貫穿而過，殺傷力不如爆破彈。

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