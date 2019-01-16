中華民國美學？高雄車站「大貼4字」千人嘴爆　台鐵排眾議繼續放

▲高雄新車站內春節裝飾被網友嘴翻，直呼中華民國美學不意外。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁高雄點 Kaohsiung.）

記者曹悅華／台北報導

春節將至，不少地方都會開始佈置，高雄新車站也不意外，在大廳掛「恭賀新禧」四個大字，引發數千網友熱議，其中不少人狂嘴「中華民國美學」，在網路上引發一陣關注。對此，台鐵局今（16）表示，有聽到外界聲音，但會繼續掛到元宵節，「就是圖個熱鬧而已」。

在照片曝光後，網友紛紛留言「中華民國美學」、「台鐵正常發揮」、「我以為我來到中國大陸」、「跟國際性建築美感差好多」、「拜託可以拆掉嗎」，但也有網友持不同意見，認為「其實看久了就當復古懷舊一下，也沒有不好」、「其實不難看啦」。

▲台鐵局表示按照往例會繼續掛到元宵節。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁高雄點 Kaohsiung.）

針對這樣的裝飾，《設計發浪》臉書專頁PO文表示無奈，指出荷蘭建築團隊Mecanoo設計的高雄新站很美，大廳用廟口的意象設計，整體氣派有國際感，只是這個紅底黃字的感覺對他們來說蠻東方味和有點有趣，只是傳統的東方味是一回事，但不需要使用這麼陳舊的形式，呼籲台鐵不要悶著頭自己亂搞，台灣有很多好的設計師，或是請一個sense好一點的人去當設計顧問也行，最後還在文末tag「你好歹恭賀新禧四個字給我用抽象的文字還比較有現代感一點」。

對於近日引發的討論，台鐵局稍早表示，每個人對美學的認知不同，這樣的擺設就是為了過年熱鬧而已，會按照往年慣例擺到元宵節，「它（春節）沒有錯當然會繼續掛著」。