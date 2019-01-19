高雄年貨大街熱鬧開市　領「市長紅包」人潮大排300米

▲▼領紀念紅包民眾大排長龍。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

農曆春節即將到來，市府經發局與11個特色商圈合作舉辦「2019高雄過好年」系列活動，19日中午在鑼鼓喧天的舞獅群中熱鬧開場，洪東煒副市長也蒞臨現場發放市長小紅包，親手送上祝福給市民朋友，並為南台灣最大的年貨大街-三鳳中街過好年活動揭開序幕。

三鳳中街一早即湧現許多民眾在現場排隊，等著要領Q版韓國瑜市長小紅包，期能搶先討個新春好彩頭，好運一整年。經發局代理局長高鎮遠表示，三鳳中街為台灣最著名的年貨大街，也是民眾採買年貨的首選，歡迎大家到三鳳中街採買物美價廉的年貨商品。

主辦單位表示，三鳳中街今年推出專屬的限量紀念品-「年貨攻略撲克牌」，以年貨商品搭配中街達人的年貨採購撇步，當天消費即可憑收據兌換，限量100組。撲克牌內容透過簡單扼要的口訣，教大家買年貨的小技巧，要讓大家聰明辦年貨，另外還有古早味戳戳樂，讓民眾試試新春手氣，抽出自己的開運福袋。

經發局表示，19、20日接續登場的商圈過好年活動還有南華、六合夜市、甲仙、新堀江、光華夜市商圈等5場，以美食著稱的南華、六合、光華夜市，為了回饋民眾，特別安排消費美食滿額抽獎的好康；新堀江除了祭出消費抽住宿券，還有特色攤車市集等您來逛；山城甲仙則結合觀光，推出杉林-甲仙遊程及豐富的料理教學，歡迎民眾週末到各大商圈吃喝玩樂領紅包，詳情請上「幸福高雄商圈」粉絲頁https://goo.gl/Z1Typq查詢。



