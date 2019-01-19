獨／盼韓國瑜親臨商圈　理事長準備甲仙「神秘禮河」相贈

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

高雄市政府為了拉抬春節觀光人潮，推出「高雄過好年」商圈系列活動，外傳就在1月20日的時候，高雄市長韓國瑜將會前往甲仙商圈，這讓甲仙商圈的店家相當期待，甲仙愛鄉協會理事長陳敬忠說自己將準備一份神秘禮物《拔一條河》送給韓國瑜市長，透過這份禮物可以協助市長更了解甲仙。

▲甲仙愛鄉協會理事長陳敬忠說要送《拔一條河》給韓國瑜市長 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳敬忠回憶當初協助拍攝電影《拔一條河》後，這部影片入圍金馬獎，當時自己參加金馬獎時遇到強勁對手《看見台灣》，陳敬忠打趣說要不是有《看見台灣》，不然《拔一條河》就會得獎，當時自己也準備好要上台領獎了，至於為何要送《拔一條河》給韓國瑜市長，陳敬忠表示：至少透過這一部影片，可以概略知道當初甲仙輪廓。

▲甲仙愛鄉協會理事長陳敬忠說要送《拔一條河》給韓國瑜市長 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳敬忠強調，甲仙人從產業到農業，八八風災是一個明顯的分界點，經過風災之後甲仙商圈如何崛起，農業又是如何再次創新、在他的眼中甲仙農業曾經失敗過，老農民在風災後沒有復耕的能力，新農民又急著站起來，「其實這一段過程是甲仙農民自己努力的過程」，透過這部電影《拔一條河》可以清楚看見，所以他等待韓國瑜市長在20日來到甲仙商圈時，他會親自送上這部電影以及書籍。

「我也不知道市長有沒有看過，但希望市長能夠看一下」，陳敬忠講這句話時，語氣相當堅定，因為甲仙這邊的農民都是小農，這邊的小農沒辦法跟外邊的大農來比，「人家耕種是十甲地，甲仙這邊是五分地、三分地」，不僅收成量難以相比，出去後的價格相比也沒有優勢，所以才造成年輕人不會回流甲仙，所以希望透過這部電影跟書讓市長思考一下，該怎麼協助甲仙。

▲甲仙愛鄉協會理事長陳敬忠說八八風災重創甲仙 。（圖／記者吳奕靖攝）