九合一選舉6首長連任失敗　柯文哲：對台灣民主傷害很大

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，不少尋求連任的首長意外落馬，全台灣綠地變藍天。台北市長柯文哲在19日播出的第二集電視專訪時坦言，這次選戰有6位首長沒連任，「這個對台灣的民主傷害很大」，因為市政還是有它的連續性，常常政黨輪替，不同政黨的首長上來，很多東西就可能無法延續下去。

「我自己在當市長我就知道，其實這一次有6個縣市長沒有連任，這個對台灣的民主傷害很大。」柯文哲說，因為市政還是有它的連續性，第一年的預算不是你編的，第一年預算人家編給你的，所以你是執行人家的預算，那有時候要編連續性預算，所以甚至連第二年的預算都還不是你編的，「所以通常到第3、4年，才是開始慢慢進入你的意志。」

柯文哲說，接著還要磨合，因為市政也不是你一規劃馬上就完成，「你蓋一個房子，你看我們蓋一個公宅都要花6年的時間，蓋一個市場怎麼快也要5年到6年」；他舉例，台中就很明顯，「到底山手線要不要蓋？如果林佳龍做他應該繼續蓋，現在突然換一個市長說不蓋，天啊，幾百億的東西。」

「在美國歷史上總統連任失敗只有吉米卡特跟老布希。」柯文哲說，意思就是說連任會選失敗是很少，那台灣這次才幾個人竟然一大堆人連任失敗，所以如果前2年又是在處理人家的東西，到第3年、第4年才是你開始做你要做的東西，結果4年到 ，卡，斷了，「所以老實講，這對整個台灣的地方政治是很大的傷害。」

主接著主持人追問，若照這樣的邏輯，是不是蔡英文總統做8年也會比較好？柯文哲態度保留，直言「其實好好做8年是比較好」，但問題到底行不行也不曉得。柯也說，領導人要是英明神武、國泰民安，鬼才要當乞丐，大家也希望穩定就好。

柯文哲強調，自己感覺蔡英文現在滿努力的，接下來就試試看，不過老實說這並不容易，因為他自己的民調也掉下去過，要拉回來沒有那麼容易，他的經驗是花了8個月掉到底後才開始爬升，「到現在為止，民調掉下去沒有人爬回來過」，但事情總有第一個。