韓國瑜曾到北市上班3天　柯文哲評「某潮流」搶菜攤丟江山

▲韓國瑜 。（圖／記者宋德威攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受電視台專訪，19日播出第二集內容。被主持人問到韓國瑜的崛起，柯文哲直言民進黨就是「搶了菜攤丟了江山」，他（韓國瑜）在北農好好的你何必去弄這個，「某潮流一定要那個位置，我說那這樣好了，我就市府空一個有給職顧問缺，我請他來當」；柯還爆料，不但辦公室都幫韓國瑜找好了，甚至也來上班三天了，「後來人家說你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你，韓國瑜說算了不要製造困擾，他就走了。」

柯文哲說，其實韓國瑜也是一個，也是政治學上很好的研究對象，但大家都忘記，韓國瑜有16年時間是從政壇消失，「有一個概念叫退離與重返，就是你在一生當中有機會，他說比方說祖要在菩提下悟道，打坐49天才悟道，或是什麼穆罕默德要到沙漠去，一段時間再回來，我覺得韓國瑜是這樣，對他來講就是退離與重返，就是他從這個環境當中抽離」，一般政治人物很難有機會讀書，他那16年當中讀了多少書，「一直在線上你知道，我們很難有機會停下來，好好思考、好好讀書。」

柯文哲還說，有一次媒體問國民黨5個在選主席，哪一個有機會給國民黨改變，「我毫不思索說韓國瑜，因為其他4個已經在市面上很久了，所以重複過去失敗的經驗，不容易成功」；柯說，創新不一定會成功，但是不創新一定不會成功，「如果以前這樣幹都已經不行了，為什麼可以？」

柯文哲說，所以韓國瑜他是一個新產品，他中間有退離12年，他回到北農那地方又是讓他有機會蹲在那裡，跟全台灣的菜農在聯絡，「所以你看，他為什麼北農的總經理，可以去影響到南部的農會？就是這樣來的。」

而談到韓國瑜的崛起，柯文哲說，「這就是搶了菜攤、丟了江山」，某潮流一定要那個位置，我說那這樣好了，我就市府空一個有給職顧問缺請他來當，「結果他們還是…，所以辦公室都幫他找好，他也來上班3天你知道，後來人家說你跟他這樣交朋友，我們怎麼信任你，後來韓國瑜說算了、算了，我不要製造你的困擾，他就走了。」

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）