2000萬貨賣出去了　韓國瑜「農民不怕流汗」曝：賣貨2關鍵

▲韓國瑜強調，貨要賣得出去有2個關鍵。（圖／記者宋德威攝，下同）

記者宋德威／高雄報導

高雄市長韓國瑜自稱賣菜郎出身，一句「貨出去、人進來，高雄發大財」來翻轉選局，而他19日下午3時由高雄港首航，總共賣出價值高達2千萬元的農漁產品到平潭。對此，韓國瑜表示，「農、漁民不怕吃苦、不怕流汗，就怕東西賣不出去，要賣得出去要有兩樣東西，第一個訂單、第二個貨運」。

韓國瑜表示，「農產品、漁產品的新鮮很重要，我們感謝這個首航，可以讓我們的農漁產品用最快的速度運送到對岸，並找到通路的市場。」他接著表示，「只要是把貨品運出去的，只要有時間，我都會盡量來參加，整個高雄未來蛋白區的貨品要出去，這是非常重要的方法」。

此外，韓國瑜也再次呼籲攤商，「各個行業要愛惜羽毛，要知道得來不易，好不容易高雄這次這麼亮眼，海內外那麼多觀光客來高雄，我們應該要更好的品質、更公道的價格，千萬不要趁機哄抬價格。」而他也提到，「九二共識是兩岸發展的定海神針，這個論點我堅信不移，而且一定是強力支持，如果今天沒有這個定海神針，任何不可預知的狀況都可能發生。」

最後韓國瑜也提到，「今晚會去住在育幼院，傾聽孤兒在沒有父母的陪伴下成長，不管是就業、求學、生活、食、衣、住、行上有沒有什麼需要，好好了解一下，我覺得身為一個市長，不同年齡族群，我都要去好好了解。」