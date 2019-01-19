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除了肉「蔬菜、水果」也不行！　7張圖告訴你這些都要檢疫

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▲▼ 。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

▲農委會提醒， 除了不能將肉品帶入境外，水果及植物也不行。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

記者崔至雲／台北報導

農委會「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」粉絲專頁19日指出，最近攜帶肉品的旅客大幅減少，但是依然有不少旅客攜帶蔬菜、水果，防檢局提醒，出遊時非洲豬瘟是沒有假期的，除了不能將肉品帶入境外，水果及植物也不行，違者最高可處罰款100萬元。對此，農委會主委陳吉仲也表示，內政部已加派人力100名人力，希望可以做到100%的檢查。

農曆新年即將到來，農委會指出，出國旅遊切勿攜帶肉品回國，尤其是有海外親友要來台灣過年的民眾，記得提醒不要攜帶動植物產品入境，以免受罰，除了肉製品，水果及植物產品也不行，如果已經攜帶的民眾，請丟入農產品棄置箱，或在入境前至檢疫櫃檯洽詢／申報，就不會受罰。

「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」粉絲專業上也利用7張圖來提醒民眾哪些不能帶，以免受罰，包括，水果、蔬菜、藥材、鮮花、植株、種子類、種球、薑、活體昆蟲、木材、土壤等。

陳吉仲指出，目前在海運及6機場都有加強稽查人力，並且針對疫區來的旅客會加強宣導，在第一關就有和旅客提到「有攜帶肉製品的旅客自行拋棄以免受罰」等提醒話語，相信這樣的層層把關，絕對能做到100%的防疫。

但近日仍有台灣民眾帶東坡肉入境，對此陳吉仲也說，民眾絕對要提高警覺，同時呼籲春節期間快到了，旅客人數會非常多，希望民眾可以多花個7~10分鐘，讓防疫做到100%。
 

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關鍵字：豬瘟疫情,防檢局,防疫,檢疫豬,非洲豬瘟,豬瘟

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