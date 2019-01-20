豬農揭非洲豬瘟猛烈擴散關鍵　一有疫情應立刻「清查爆點」消滅

▲連江縣東莒犀牛嶼（無人島）岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，經採樣確認感染非洲豬瘟 。（圖／防檢局提供）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟疫情來勢洶洶，有豬農指出，大陸爆發疫情後，疫情嚴重擴散又快又狠，主要就是各省因控管凍結運銷，只要有豬的省，價格全部崩跌，沒豬的地區則飆漲，導致偷運賣掉，自然四處傳播，台灣若也有疫情，全台應馬上禁運3到5天，並立即清查爆點撲殺，防業者「偷運」，才能避免嚴重擴散。

豬農認為，不管台灣是否有無發生疫情，台灣運輸活豬販售是最大安全漏洞，以雲林市場來說，一天就有超過50輛運豬車出入，加上台北、桃園市場大部分都由最大生產地雲林縣供應，一旦疫情發生，這些車子經過的場域通通都成了導火線，一爆起來，天驚地動。

▲豬農指出，疫情爆發若改為在地屠宰，跨縣市發生疫病的機率幾乎全部阻斷。（圖／新竹市政府提供）

豬農指出，若改為在地屠宰，冷鏈運輸，台灣豬瘟疫病「跨縣市發生的機率」，幾乎全部阻斷，只是這講起來很簡單，但原本各縣的肉品市場工作體系則將大舉改弦易轍，加上評價制度的更動，勢必引發強烈紛爭。

另外，防止跨縣市傳播，豬農表示，運生豬車輛經由交流道前後，也都要消毒清潔，建議政府可在交流道處設立消毒站，並專人監看，只是這項工作不是2、3天就解決，是需要長期的資源維持，其他比如冰櫃屍體冷凍，冷凍化製車運載，也都具有一定程度的防疫功效。

▲黃金城說，如台灣有疫情，會先禁止將活豬運送到其他縣市屠宰。（圖／資料照）

豬農認為，若疫情真的不幸爆發，全台不可分各縣停運，否則必然引起價格混亂跟紛爭，甚至偷運，造成疫情嚴重傳播，且全台應馬上禁運3到5天，並立即清查爆點撲殺，因猛毒型潛伏期必不久，數日就能曝光，如此一來，才能避免嚴重擴散，馬上抓出疫區並消滅，只是短時間對豬農影響不大，但長時間封鎖，體系必定崩潰。

農委會副主委黃金城表示，車輛不管是經過哪條鄉間道路、高速公路都會追蹤，各縣市演習也都有提醒，為了要把疫情控制到最低，由於非洲豬瘟潛伏期有15天，假設是單點爆發，就會往前2週回推，並在該養豬場周圍1公里進行移動管制、追蹤。禁運部分，黃金城說，會先禁止將活豬運送到其他縣市屠宰。