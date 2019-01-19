向女大生告白被拒　騷擾男到她家想砍人反被菜刀斬殺

▲男子原本想去女大生家砍人，結果自己反而遇害。（圖／示意圖／本報資料照）

大陸中心／綜合報導

中國大陸河北一名男子因為向女大生告白被拒，竟然持刀往對方家衝去砍人，結果反被女大生和其父母3人合力反擊，人倒地後，還被用菜刀劈砍企圖斷頸，死狀十分悽慘。

21歲女大生小菲在河北張家口就讀大二，去年寒假到飯店打工時，結識了25歲同事王雷，2人成為朋友之後，對方卻頻頻向她示好，但她只把對方當成「大哥哥」角色，即使明確做出了拒絕，對方卻還是沒有打退堂鼓。

王男告白被拒後，從去年5月開始頻頻騷擾小菲，嚇得對方在父母的陪同下報警，甚至還躲到親戚家想擺脫糾纏，他則對外放話，「小菲如果不和我談戀愛，就讓她一家不得安寧。」結果7月11日晚上11時，他帶著刀翻牆闖進小菲家，及時被對方家人發現引發激烈肢體衝突。

警方紀錄顯示，王雷使用棍和刀具打傷小菲一家3人，小菲身中1刀、其父被刺3刀、母則是頭部中棍，小菲家人也拿出事先準備好的木棍、鐵鍬和菜刀反擊，父母皆用菜刀劈砍王男頸部，導致對方重傷身亡。事後，小菲與父母被控故意殺人罪而被拘捕，最後被認定為正當防衛，檢察機關做出不起訴決定。

▼女大生小菲一家人合照。（圖／翻攝自大陸《上游新聞》）