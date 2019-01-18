女大生曬「超神問卷告白法」　網看完閃瞎：學起來脫魯

▲你有遇過很浪漫的告白嗎？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友在《dcard》透露，成功和曖昧對象升格情侶，並且對方還給她一個「這輩子絕對忘不了的告白」。從原文中能得知，男生跟好哥們串通，藉由填問卷的方式告白，超用心的安排也讓網友直呼羨慕，「我要瞎了」、「分手的話沒人能超越他了，你們千萬要到結婚啊」。

原po透露，和男朋友在打工的地方認識，兩人明顯有好感，只差沒開口說破，男方也暗示過「有話要當面說」，告白當天雙方剛好都有班，雖然下班時間不同，但她告訴對方「可以等」，男生則說「那我陪你去搭火車」。

下班後，兩人聊天邊往火車方向走，突然有兩個男大生把他們攔下來，「請問可以幫我們填問卷嗎？」由於原PO看對方沒有拒絕意思，又剛好男大生缺的是女性的問卷，所以便伸手接過板子開始答題。

▲真的太閃啦。（圖／翻攝自dcard）

原PO表示，問卷主題是關於學生打工，前三題都很正常，但第四題「覺得上班最快樂的部分」讓她完全嚇呆，第一個選項是「認識XXX（男友）」，第二個是「可以偷看XXX認真的樣子」，第三則是「有XXX陪你下班」。

原PO說，「我那時候才知道那兩個男生是他的好朋友，他燦笑對我著我說『所以～就是我喜歡你』」、「我還問他第五題選項怎麼只有一個，他說當然只有一個啊，打勾後馬上笑嘻嘻說『來抱一個，我們就抱抱了❤」，這也是她第一次被這麼用心的對待，是一個永生難忘的告白。

看完這篇，網友紛紛表示，「看來以後有人要來填問卷不能不理了」、「為什麼整篇都是白的呢」、「好甜好可愛，如果我男朋友也這樣就好了」、「天啊好浪漫，少女心直接噴發」、「生命值直接-1000000，也太會了吧」、「學起來以後用」。