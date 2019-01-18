懲罰遲到「從頭做起」　4名國中生被女班主任「嚕成平頭」

大陸中心／綜合報導

河北省邯鄲市永年區育英民辦學校14日因4名國中生（初中）早自習（早讀）遲到，被徐姓女班主任訓話結束後，還被以「從頭做起」名義「剃頭」。校方17日也作出公開道歉，「涉事班主任嚴重違背教師職業道德和職業操守，予以辭退」。

在影片中可以看到學生頭被剃光，眼睛朝下看、話都不敢講，似乎是怕再次得罪學校老師一樣；家長看到小孩子這副模樣後，也很為孩子抱不平，要求學校也把女班主任的頭髮「剪掉」。

▲學生遲到被女班主任以「從頭做起」名義執行剃頭懲罰。（圖／北京時間視頻）



綜合陸媒報導，八年級單XX等4名學生早自習遲到後，該女班主任把遲到同學們叫去辦公室進行訓話，結束後為了引起學生的重視、讓學生了解嚴重性，以「從頭做起」為名義對學生採取了理髮推頭的錯誤懲處方式，嚴重違背教師職業道德與操守。

對此，校委會經研究決定，對該徐姓女教師予以辭退處理。同時校方也公開道歉，這一事件的發生，顯示了學校在教職管理上存在薄弱環節，問題出在教師身上、責任在學校，「在此向當事學生、家長與廣大群眾公開道歉，我們將以此為鑒，在全校教師中集中展開思想作風整頓。」

校方表示，將進一步加強教師的職業道德教育，堅定杜絕類似事件的再次發生，努力建設一支人民滿意的高素質教師團隊。

據了解，邯鄲市永年區育英學校是一所集小學、初中於一體的寄宿制民辦學校，創建於1996年，占地106畝，建築面積7.5萬平方米，總投資1.5億多元人民幣；現有136個教學班，在校生1.1萬多人、教職員工740多人、專職教師480多人，是目前河北省規模較大的民辦學校之一。