又有「最帥囚犯」引人犯罪！　帥照讓女網友暴動：我要囚禁他！

▲英國男(右)被封為是最帥囚犯米克斯(左)的接班人。(左圖,翻攝自Jeremy Meeks的IG/右圖,翻攝自PC Bryan Townsend的推特)

國際中心/綜合報導

美國男子米克斯(Jeremy Meeks)當初靠著一張俊俏囚犯照,被封為「最帥囚犯」還搖身一變成為當紅男模,如今英國也有一名29歲男子,他的檔案照一曝光,立刻在網路上造成暴動,吸引一票女粉絲想要幫忙「抓人」,讓他成為專屬於自己的「愛情囚犯」。

英國亨伯賽德(Humberside)警方日前公布29歲男囚哈格里夫斯(Oliver Hargreaves)的檔案照,希望知道他下落的民眾能夠幫忙提供線索,雖然警方沒有透露為何要抓他的原因,帥照卻已俘虜一大票女網友的芳心,紛紛表示「我願意幫忙囚禁他」、「讓我來為社會盡一份心力,找到這個男人,讓大家都能夠安全無虞」、「我可以向你保證,如果有人找到他,一定會繼續私自囚禁他。」

報導中指出,來自東約克郡的哈格里夫斯,2014年從北約克郡警方手中逃跑後,還囂張在社群網站上嘲弄警方,「如果你抓得到我,就來吧」,警方去年12月再度發出搜索令,希望能找出他的下落。

許多網友則將哈格里夫斯與美國的「最帥囚犯」米克斯相比,米克斯自從爆紅後不但洗心革面成為男模,後來還拋棄結婚多年的髮妻,與億萬千金格林(Chloe Green)交往訂婚,過著高調放閃的奢華生活。

WANTED - Oliver Hargreaves

29 year-old Oliver Hargreaves from the Goole area is wanted on prison recall – if you see him or know where he is please call our non-emergency number 101 quoting log 245 15/11/18. pic.twitter.com/H9JhvK08ID