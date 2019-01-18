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被少女包圍讓他「壓力大」　190公分壯男一拳揍昏11歲女童

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被青少女包圍讓他「壓力大」　190公分壯男一拳揍昏11歲女童。（圖／翻攝自YouTube／SEIJI HITO）

▲壯男竟然一拳揍昏黑人女童。（圖／翻攝自YouTube／SEIJI HITO

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名男子上週在購物中心與一群青少女發生爭執，不斷被少女們包圍推擠的他，一氣之下竟然一拳打昏一名11歲黑人女童，案發時的影像全被拍了下來，在網路上獲得流傳。

這起事件12日晚上7時發生在阿什維爾(Asheville)一間購物中心，監視紀錄器拍到，51歲白人男子貝爾(David Steven Bell)當時在商場外面和多名少女起衝突，許多少女團團包圍著他，其中一名黑人少女更站在他面前不斷叫囂，他先是用力推開了對方。少女不甘被推，氣得又走向前想和貝爾理論時，慘遭對方狠揍一拳，被當場擊暈。

貝爾因襲擊12歲以下女童被捕，同時也被指控攻擊另外2名13歲女孩，他的辯護律師表示，這名高196公分、體重113公斤的男子，現正接受創傷性腦損傷和創傷後壓力症候群(PTSD)的治療，當時他在購物中心看到一名少女被一大群青少年騷擾，他護送對方時也遭到這群人包圍，為了「保護自己免於這群年輕人的威脅」才會出手。

律師更表示，是那名被打的女孩表現出「咄咄逼人」的態度，又一直向貝爾靠近，侵犯了他的私人空間，才會忍不住出手打了對方一拳，這和膚色沒有任何關係，「貝爾先生認為所有人都是平等的，我們都是上帝的孩子」，對於自己的行為十分懊悔。本案正在進行調查中，預計於2月5日進行庭審。

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