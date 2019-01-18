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社會 社會焦點 保障人權

同學父突告白「好喜歡妳」上下摸背！　正面緊抱小六女童30秒

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▲性騷擾。（圖／視覺中國CFP）

▲小惠去同學家居然遭對方父親性騷擾。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名少女小惠（化名）因功課非常好，常常會去小春（化名）家幫忙教導課業，沒想到卻被對方父親阿城（化名）盯上，遭趁機抱住告白「好喜歡妳」，甚至撫摸背部，把她嚇到趕緊跟小春的媽媽說，全案曝光。橋頭地院審理後，依違反性騷擾防治法判阿城4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元。

判決書指出，小惠是國小六年級的學生，2018年1月13日在前往小春家做功課時，突然被阿城叫到廚房，接著對方居然趁機從正面抱住，並不斷告白「很喜歡妳，想跟妳在一起」，過程中還上下刻意摸背，時間大約30秒左右，不僅如此還半要脅提到「不要把這件事情告知他人」等語。

對此阿城辯稱，是為了要表達對小惠照顧女兒功課的感謝，才會出手抱她，並沒有要騷擾對方的意思。他不斷強調，沒有趁機亂摸，但有跟對方說要抱一下，只是不知道對方沒有同意。

法官審理後認為，阿城為一個40歲的成年人，未能潔身自愛，為逞一己私欲，無視小惠身、心尚未完全成熟，趁機擁抱、觸摸背部等隱私部位，顯然欠缺對他人的尊重，審酌犯後態度良好，因此依違反性騷擾防治法判阿城4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：性騷擾,同學,功課,告白,擁抱,摸背

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