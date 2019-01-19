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貪心妹相親帶2閨蜜來「蹭飯」！他傻眼提AA制　被潑一身茶水

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麻辣火鍋,鴛鴦鍋,火鍋料（圖／記者林世文攝）

▲小王出於禮貌請吃火鍋，沒想到女方竟帶閨蜜們一同共享。（示意圖／資料照）

大陸中心／綜合報導

武漢29歲男子小王（化名）平時在餐廳送外賣，因為近來老被催婚，所以15日在家人安排下參加相親。當時小王與女方單獨見面，雙方相互坦承「沒感覺」，但他還是禮貌性請吃飯，怎料女方竟突然叫來2個閨蜜「蹭飯」，氣得他結帳時要求AA制，結果被潑了一身茶水。

當天為了相親，小王特地請了一天假回陽新與相親對象見面，因為女方小舒（化名）家住陽新縣，平時在某服飾店上班。15日上午10點多，雙方在公園見面聊了一會兒，小王雖對小舒沒什麼感覺，但還是請對方到火鍋店共進午餐。

點餐前，小王直接了當地說「我覺得我倆不合適」，恰巧小舒也有同感，當場坦承對他沒什麼感覺。就在這時，小舒接到閨蜜電話，表示人就在附近，二話不說就要過來。

約會,交友,戀愛。（圖／pakutaso）

▲吃飯期間，小舒與閨蜜有說有笑，完全當小王不存在。（圖／pakutaso）

「她連問都沒問我，就讓朋友過來吃火鍋」小王抱怨，當時他已經點了不少菜，結果一下來了2個人，女方還自作主張叫服務員過來，又點了一桌子菜。小王心想，請客只是出於禮儀，但女方根本一點也不客氣，他覺得很不被尊重，也沒什麼心思繼續吃飯。

吃飯期間，雙方再也沒有互動，但小舒吃得開懷，還與閨蜜們有說有笑，完全把小王當空氣。結帳時，小王冷冷提出要AA制、各付各的，但女方聽完當場傻眼，覺得他實在小氣過分，所以一氣之下就把茶水往小王身上潑，所幸茶水不燙，倒是雙方差點打了起來。

火鍋店店員表示，這頓飯其實一共才300多元人民幣（約新台幣1400元），後來眼見雙方要打起來，他趕緊請店經理出來。事後，雙方各付了一半的錢，隨後悻悻然離去

陽新縣民政局社福科科長李華強受訪時認為，撇開小不小氣不說，女方叫閨蜜來吃飯是引發衝突的導火線，「其實雙方都有過錯，既然沒看上眼，男子也不必客氣請吃飯，也沒後來的事了，但女子也不對，相親是兩個人的事，叫閨蜜來蹭飯是佔小便宜的行為。」

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關鍵字：蹭飯,閨蜜,AA制,茶水,相親

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