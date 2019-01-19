失能險一年約8.5萬　4家人壽最高可承保到70歲　

▲台灣人壽說明失能險與長照險的保費差異。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

讀者詢問70歲以上長者還可以投保失能扶助險、長照險嗎？記者詢問業務通路表示多只有失能扶助險接受70歲以下者，有台灣、元大、全球與遠雄人壽，而71歲以上者則多超過符合投保資格年齡範圍，無法承保。

有位讀者看了臉書分享ETtoday保險雲今年1月11日的《兒子勒斃病父長照悲劇再起 買對失能扶助險先看懂7種理賠金》報導後，留言說「長照險好像很Must !」，並且還再留言問「70以上的老人還能買嗎？身體健康的話......」

東森保險代理人公司總經理李致琳則表示，現在市場上許多家人壽的失能扶助險保單商品，接受投保年齡資格多以最高60歲為門檻，有的還會規定超過45歲、投保保額超過101萬以上時，除了要做一般體檢之外，還會請民眾額外加做尿液常規，或者是糖化血色素、肝功能+血脂肪+腎功能的生化檢查等4關的體檢，主要都是以承保標準體為主，也就是過去較無重大疾病、身體較無虛弱者為承保以內的範圍。

公勝保經林恩事業部主任張逸函也說，若是70歲的健康體，目前剛好符合失能扶助險的最高承保年齡，市場上有身故不退保費及身故退保費兩種選擇，意即常見的不還本與還本兩種。因為網友母親已經70歲了，只能投保10年期，保費也會相對很高，保戶可以評估一下自身的繳費能力。

而目前市場上身故退保費的保險公司有台灣人壽、元大人壽，身故不退保費則為台灣人壽與遠雄人壽。以元大人壽的失能扶助險為例，70歲女性10年期投保保額50萬元，因疾病或意外達到1~6級失能者，保險公司依保單條款每月給付1萬元的保單，年繳保費約8.5萬元。

全球人壽商品部助理副總經理鄭中安則表示，全球目前的失能扶助險投保年齡為0~70歲，提供具有身故保險金設計的保本型，以及無身故保險金設計的經濟實惠型等二種選擇，提供不同年齡層的保戶做保障規劃。

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