70歲還有機會買到失能險　加費、限10年期、須經4關體檢

▲保險業務圈內盛傳失能扶助險（原稱為殘扶險）停售舊保單及新商品取消保證給附項目，已於2019年元旦起經多加人壽證實確有此事。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

70歲長輩還可以買失能扶助險嗎？有讀者來訊詢問ETtoday保險雲，人壽及保代業務通路回覆說，目前原則上承保年齡多是到60歲、70歲為最高門檻，而且可能只買得到10年期的保單商品。

有位讀者看了臉書分享ETtoday保險雲今年1月11日的《兒子勒斃病父長照悲劇再起 買對失能扶助險先看懂7種理賠金》報導後，留言說「長照險好像很Must !」，並且還再留言問「70以上的老人還能買嗎？身體健康的話......」

記者將讀者問題轉問多家人壽公司及保險經紀人公司、保險代理人公司等業務通路，多是回覆投保年齡資格最多只限滿70歲者，70歲以上者可能須透過業務員多了解其健康現況等，與公司討論是否可以加費購買，且只限投保10年期為主。

東森保險代理人公司總經理李致琳則表示，現在市場上許多家人壽的失能扶助險保單商品，接受投保年齡資格多以最高60歲為門檻，有的還會規定超過45歲、投保保額超過101萬以上時，除了要做一般體檢之外，還會請民眾額外加做尿液常規，或者是糖化血色素、肝功能+血脂肪+腎功能的生化檢查等4關的體檢，主要都是以承保標準體為主，也就是過去較無重大疾病、身體較無虛弱者為承保以內的範圍。

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