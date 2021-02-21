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磊山保經推「新10年計畫」　董事長：要讓支持的公益團體更有底氣！

▲磊山保經董事長李佳蓉專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲磊山保經董事長李佳蓉。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳依旻／台北報導

磊山保經今（2021）年成立邁入第11年，即將啟動「新十年計畫」，包括支持30個地方創生計畫、培育3000名擁有國際證照的顧問、設立100個營業據點、每月完成100億元保額，更訂下4大執行策略向目標邁進。談到30個地方創生計畫，董事長李佳蓉向《ETtoday新聞雲》記者強調，與原先募款支持公益團體的本質不太一樣，這次不僅要「地方創生」，還要「創造新的競爭力」。

其實，磊山保經在2015年就制定「30、3000、百點、百億」10年計畫目標，分別是帶狀支持30個公益團體、招募3000位業務夥伴、培育100位團隊長、每年完成100億元保額，至今幾乎已全數達成，在同仁眼中的李佳蓉「個性像個媽媽」，溫暖又感性，熱於公益。

李佳蓉指出，自己多年與慈善機構站在一起，希望建立出來的架構是，公益團體在維持初衷的同時，又能發揮社會企業的理念，但現在不只講究企業社會責任（Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR），還要永續經營的理念，所以她想讓創生與「培力（培養人力）」共生，讓原本支持的工藝團體除了有穩健的收入來源，還能有底氣、安心地去做各種安排。

支持慈善機構不是只有捐錢，還要捐力與愛，「磊山多年來與30個公益團體關係緊密，也一直對慈善機構秉持帶狀支持，而非點狀，也就是一旦決定資助，就不會間斷」；然後，接下來的十年，磊山保經與支持的公益團體會魚幫水，水幫魚。

▲磊山保經董事長李佳蓉專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲磊山保經是經紀人業少數從成立之初就持續投入公益活動的公司之一。（圖／記者林敬旻攝影）

磊山保經是經紀人業少數從成立之初就持續投入公益活動的公司之一，希望透過與公益團體合作，並引領員工與客戶參與，建構出員工、客戶與受助者形成愛循環。

李佳蓉舉其中一個支持的公益團體「青少年表演藝術聯盟（簡稱青藝盟）」為例，並說明青藝盟是台灣唯一專職專業深耕青少年族群的劇團，自2001年開始辦理「花樣年華全國青少年戲劇節」（以下簡稱「花樣」）是全臺最大、最久的青少年戲劇交流平臺，在劇團裡的孩子普遍都是高中生，寫的劇本通常與家庭背景有關，舉凡吸毒、單親、家暴，在這些背景下成長的孩子，有些情緒會悶在心裡，透過戲劇產生療癒，藉由劇團地不同角色，例如燈光師、攝影師、編劇等，以及掌聲建立自己的信心。

她指出，原先磊山在經費上給予支持，後來鑒於有些學生高中畢業後，沒考上大學，回到社會工作，原先在青藝盟建立的信心跟成就感被消耗，在3年前，開始給青藝盟建議改成商業演出，讓這些孩子可以因為賣票而有收入，延續高中建立起來的信心跟基礎，「建立孩子們的工作機會，也建立花樣的資金流」，雖然還不怎麼賺錢，但她相信一直演就會出名，李佳蓉對青藝盟相當有信心，強調：「其實，這三年要不是疫情，票房其實很不錯耶！」

商業演出也是一種創生，讓青藝盟找到一個模式，在被動依賴捐贈之外，還能有主動收入的引流；去年1月，磊山把自家的慈愛社平臺提供給青藝盟，並委託他們加入8個公益團體成立「你我我們音樂會」，又增加青藝盟另一個「製作大型表演節目」的專長，因為他們把8個風格不一樣的組織，整合成很厲害的演出明白，這也成了磊山第二階段的創生，讓孩子們精進導演、製作等能力，再度建立工作機會，為他們原本夢想注入強心針。

進入保險業將近30年，深知業務路途，沮喪在所難免，李佳蓉表示，今年磊山正籌劃成立戲劇社，而教學講師來自青藝盟，目的是要讓夥伴在這樣的場域之下，增加生命體驗，找到自己內心最大的力量，會收費，並交給青藝盟講師，接著，設定目標，與花樣一起比賽，彼此激盪，也許這動作在未來會帶動其他企業加入，屆時就會有社會組、學生組，讓支持慈善機構的力道多邊延伸，結合社會企業之下，讓青藝盟收入來源更穩健、在原先所貢獻的社會服務體系下更有底氣。

▲永達保經董事長吳文永。（圖／記者陳依旻攝）

▲永達保經董事長吳文永鼓勵永達人多著墨公益活動，個人每月可以捐出1%所得。（圖／記者陳依旻攝）

默默耕耘公益團體多年的還有永達保經，現金社會除了弱勢青少年是否有穩定的工作機會，真正融入社會與否需要關心，人口老化也是重要問題；對此，永達保經承諾為社會付出愛心，投入長期照顧的希望工程，協助政府共同來解決人口老化所面臨的窘境，為推動老人生活照顧貢獻心力；董事長吳文永指出，在這方面，鼓勵永達人再接再厲，多著墨公益活動，繼續捐出個人每月1％所得。

截自今年，捐贈台中及新竹「低收入戶微型保險」共5,405人，榮獲2020年度微型保險競賽保經代組第一名；連續九年舉辦紅包愛公益活動幫助54個弱勢機構；連續三年捐贈24輛長照專車造福偏鄉，受關懷人數超過6,546人；連續三年舉辦公益健走，參與人數共1萬4,457人。

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