失能險延續2018一波搶購潮　保費較長照險便宜1/2理賠認定清楚

▲東森保代以AIA友邦人壽長保幸福終身保險（失能扶助險）為例，假設一位30歲男性保額5萬元、繳費20年的保單試算各項理賠金。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

失能扶助險的保費較長照險便宜一半甚至到2/3，前幾年多家人壽公司及保經保代通路發現其較能獲民眾接受及願意投保的情況之下，而且理賠認定是統一採納1~11級的認定表，定義清楚，延續去年強推熱潮，2019年仍是各業務通路的熱門保單商品推薦主項。

東森保險代理人公司總經理李致琳表示，以出現失能問題患者的年齡層來看，從年輕族群意外發生到老年化疾病等各種因素都有，一人受傷就會連帶影響全家經濟與生活穩定度，從衛福部過去統計失能總人數高達114萬1,677人中，疾病占比57%的65萬756人，職業傷害、交通事故、意外也占了13%，達14萬8,418人。

以所代理的AIA友邦人壽長保幸福終身保險保障到100歲，提供7種保險金給付中，「失能保險金」是因疾病或傷害導致「失能程度與保險金給付表」所列1~11級失能程度之一者，按失能等級依比例給付【5％~100％】×診斷確定日當時「保險金額」的30倍。

還有一項的「失能扶助保險金」，則是給付保戶1~6級失能程度時，於被保險人診斷確定日後之每一保單週月日，按診斷確定當時「保險金額」，每月給付一次，給付期限為180個月。

並還會給付一次為限的「失能關懷保險金」，是在保戶1~6級失能程度時，按診斷確定日當時「保險金額」的5倍計算加以理賠。

李致琳還提到，失能保險顧及長期看護、輔具、營養費等生活開銷的龐大壓力所提供的7種保險金給付，還會設計若是健康生存時也能領取生存保險金，非只有在失能時才用到保險，身故時也是會退還保費的還本型商品，多是鼓勵民眾儘早規劃轉移未來生活中可能遇到的風險。

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