蔡指九二共識就是一國兩制　俠客島：在為夢中第二任做準備！

▲蔡英文。（圖／記者陳家豪攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文日前稱「九二共識」就是「一國兩制」，並呼籲全台各黨派「不要再講九二共識」。人民日報海外版「俠客島」近日發表文章指出，蔡英文把潑在「一國兩制」身上的髒水，也沾惹到「九二共識」身上，收「一石四鳥」的政治功效。

「其實，一國兩制在港澳落地生根後，取得了巨大的成功，中間偶爾有點波折，也多是逢山開路遇水架橋，最終都是不斷深化、發展的一個過程」。文章表示，「但台灣有些勢力為了自己政治私利，無視『一國兩制』在港澳的成功，反而刻意汙衊甚至妖魔化『一國兩制』，最終目的就是堅決反對在台灣落地。」

「部分台灣民眾尤其是南部民眾，對一國兩制的實踐並沒有足夠了解，有時難免就被帶歪了投票節奏」。文章分析，「見獵心喜的蔡英文，試圖如法炮製，把在台灣漸入人心的九二共識也打入另冊」。一旦畫上等號，就把潑在「一國兩制」身上的髒水，也沾惹到「九二共識」身上，收「一石四鳥」的政治功效。

▲廈門環島路一國兩制統一中國。（圖／視覺中國）

文章指出，第一隻就是抹殺掉「九二共識」裡「求同存異」的內涵，把「兩岸同屬一中」的模糊空間拿掉，不再提文化的中國，大一統的中華情懷，而是藉著「一國兩制」港澳模式中的「一中」說事，直指「一中是中共政權」。這樣做，蔡英文就能壓制藍營好不容易成型的兩岸議題空間，斬斷藍營在兩岸交流上的優勢，進而對所有政黨喊「不要再提九二共識」，試圖讓藍營啞巴吃黃蓮。

第二隻是刻意誤導台灣民眾。文章說，蔡在學校裡唸書時是個乖學生，學習成績不錯。但這次作為台灣地區領導人這個答卷人，面對大陸在紀念大會時傳遞的訊息遞過來的卷子，卻故意移花接木。透過刻意誤讀，凸顯大陸多麼「鴨霸」，坐收污名化「一國兩制」和「九二共識」的政治紅利，激起民眾對大陸的反感，為2020選舉的票基鋪路。

第三隻是對衝大陸傳遞過來的善意和彈性空間。大陸國家主席習近平提到了探討「一國兩制」的台灣方案，這是個引人遐想的大題目，有著極高政治智慧的大手筆。文章認為，但蔡英文為了拒絕而拒絕，只能橫挑鼻子豎挑眼。

第四隻是面對民意支持度「直直落」，刻意通過操作議題向深綠靠攏取暖。文章強調，蔡英文上台兩年多，從最初雲山霧罩的「維持現狀」到元旦講話時「四個必須」、「三道防護網」，已在兩岸議題上「獨」行漸遠。從她個人政治利益看，抹黑抹紅跟「獨」派交心，都是為了收拾深綠人心，為夢中的第二任做準備。

▼蔡英文。（圖／記者李毓康攝）