要等金管會面試同意！南山產物蔡漢凌可望真除董事長　總經理將由陳樑銓接任

▲南山產物代理董事長蔡漢凌可望真除。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

南山產物前董事長陳棠轉任至南山人壽後，各界便預期南山產物總經理蔡漢凌將升任為董事長；南山產物總經理則由副總經理陳樑銓升任。不過，這兩起人事異動案，仍須等待主管機關核准，也就是說，目前南山產物「代理」董事長蔡漢凌，能否進一步真除，還要等金管會同意。

根據南山產物重大訊息公告，陳棠自2019年12月13日辭任南山產物董事長、轉任南山人壽代理董事長後，便由蔡漢凌代理南山產物董事長一職；原為總座、又同時身兼代理董座的蔡漢凌，於2020年3月20日辭任總經理，董事會也決議，委任陳樑銓為南山產物總經理。

這兩起人事異動案，都已獲南山產物、南山人壽董事會通過，就剩下金管會面試。在金管會核准之前，南山人壽並未逕自對外宣布這項異動，南山產物也僅在重大訊息公告上透露，不敢高調。即使如此，產險業界早已看好蔡漢凌升任為南山產物董事長。

▲南山產物副總經理陳樑銓（右）可望出任總經理。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

南山人壽於2016年購併原美國國際集團（AIG）在台子公司美亞產險；2016年9月1日更名成立南山產物，為南山人壽100%持股的子公司。當時股權移轉，南山產物董事會選任陳棠為董事長、蔡漢凌為總經理，轉變公司業務，也促進汽車保險發展。

一名業界人士透露，當南山人壽被金管會否決「尹崇堯人事案」、改由陳棠代理南山人壽董事長，這段期間就已開始布局南山產物的人事安排。蔡漢凌代理南山產物董事長，保留南山產物原有的業務精神；而準備接任總經理的陳樑銓，業務出身，更是汽車保險專家，可望協助產物發展車險營業項目。