壽險業欲走體制外遊說顧立雄　包裹公會理事長選舉拼角力

▲金管會主委顧立雄（左）日前出席公聽會，與主持人立委江永昌（右）輕鬆談笑討論。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

4家壽險公司董座求見金管會主委顧立雄幕後原有意走體制外路線，甚至夾帶選舉角力，盛傳有一董事長表態可透過某副董遊說促成並支持其競選壽險公會理事長。但二位當事人皆駁斥此說，回應記者「子虛烏有」、「未出席餐會不清楚」。

1月10日傳出富邦金控董事長、富邦人壽董事長蔡明興邀集中國人壽董事長王銘陽、南山人壽董事長杜英宗及新光人壽副董事長李紀珠會面，欲向金管會爭取多項準備金以協助紓困壽險業嚴重匯損現況。

▼新光金控副董事長李紀珠。（圖／記者李蕙璇攝）

據悉，會中大家原本推派新壽副董事長李紀珠出面邀約主委顧立雄，後因國泰金控也得知此案，加上國泰人壽董事長黃調貴為現任壽險公會理事長，最後決定交由壽險公會出面統一向金管會請命紓困案版本，聯絡拜會金管會時間。

▼壽險公會理事長黃調貴。（圖／記者戴瑞瑤攝）



國泰金控加入拜訪顧立雄團隊幕後，據悉還與壽險公會理事長選舉有關。目前黃調貴擔任壽險公會理事長一屆任期，將於今年8月到期，可連選一屆，而過往慣例雖多是任二屆再推派新人選，不過在上一屆理事長許舒博出馬角逐競選即打破慣例，並再傳出不排除今年再回鍋選壽險公會理事長。

▼台灣人壽副董事長、壽險文教基金會董事長許舒博。（圖／記者李蕙璇攝）

而在4家壽險公司董座會面消息經媒體揭露後，還傳出案中案選舉角力。業界盛傳有一家董事長公開表態說，若另一位副董能夠促成金管會接受壽險業提出的紓困案，將支持其競選壽險公會理事長。意即非支持現任國壽董事長黃調貴連任壽險公會理事長。

記者去電詢問該董事長，其因身體不適請同事轉達說「子虛烏有」，並強調無公開表態說支持某副董競選壽選公會理事長說法。而該副董則是說「我沒有出席這場聚會，不知道此事。」