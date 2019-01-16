買了20年住院險才知非終身型　保戶嚇壞了怨業務員亂賣

▲終身型與定期型的保費計算有所差異，民眾購買前要多加了解保障時間與範圍。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李蕙璇／台北報導

民眾不管是為自己還是幫父母買保險，都要留意險種是終身型還是定期型之外，也要多加注意承保的年齡規定是否有70歲的約定，免得以為所買的保單商品保障，都可以保證續保到身故才會終止。

有一位保戶在20多年前以自己為要保人，為父母向保險公司投保終身壽險，並附加「健康住院保險附約」及「意外傷害保險附約」。投保時保險公司業務員只有交付三折式保單，沒有替保戶檢視保單內容，導致保戶一直認為當時所投保的保險契約，包括主約的壽險及附約都是終身型。

直到日前滿20年時，業務員告知附約需繼續繳費才有效，保戶才得知這2個附約並不是終身型。

保戶認為當年業務員沒有明確告知附約並非終身約，而且從所拿到的保單內容來看，保單名稱沒有明顯載明為定期約的文字，也沒有載明只能投保到70歲，因此主張應該將這2個附約視為終身型契約，保險期間為終身。

壽險公司則表示，依保戶投保的「健康住院保險附約」契約條款約定，主契約週年日時，主契約被保險人本人或配偶超過70歲，或子女年齡超過23歲時，本附約對該被保險人之效力即行終止，而「意外傷害保險附約」的契約條款中也有相同的約定。

依前述條款約定，附約於被保險人（即保戶的父母）的保險年齡超過70歲終止。而由於投保本附約之保戶同受附約條款的拘束，基於秉持對全體保戶之公平及合理性，故無法依保戶的請求辦理，只能請保戶繳保險費才能讓2個附約型保險發揮契約效力。

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