一生限買1張／第一金人壽總動員　年繳5千多買足30萬壽險

▲13家壽險公司銷售小額終身壽險（又稱小額終老險）業績統計至2018年6月底，而各家推出上市時間先後有異。（圖／記者李蕙璇製）

記者李蕙璇／台北報導

「一生限買1張」的小額終身壽險是2018年ETtoday保險雲讀者相當關切的議題，我們持續報導只有13家銷售攸關小額終老政策性保單身品內容，其中第一金人壽從同集團的銀行、證券等全國據點通路廣推這張從0歲到84歲都可以投保、最高30萬的壽險，若為20歲女性買足30萬保額、選擇20年期，一年保費約5千多元，平均日付14元。

第一金人壽於2017年6月推出「珍愛小額終身壽險」，讓民眾可以用便宜的保費補足保障缺口。小額終身壽險有門檻低、保費低、每人限買一張等三大特色，儘管各家保險公司的小額商品大同小異，但由於推出之後民眾接受度高，即便在銀行通路也有不錯的銷售績效。

第一金人壽表示，小額終身壽險讓民眾可以花小錢購足保障，且越早買CP值越高。以20歲的女性購買保額30萬、繳費20年期的第一金人壽「珍愛小額」壽險來計算，每天平均只要花14元就可以規劃終身壽險保障；相同條件下，若為50歲女性購買，每天也只要花27元。

第一金人壽觀察出民眾確有提高保障的潛在需求，故在2018年5月，順勢再推出「珍愛人生終身壽險」，不僅增加了豁免保費的窩心設計，還有低門檻、高保障的雙重優勢。該款保單商品的壽險保額最高可達新台幣100萬元，民眾可以「珍愛小額」搭配「珍愛人生」，以划算的價格購足百萬保額的終身保障。

目前第一金人壽自2017年6月累計至2018年10月底，已售出4千餘張「珍愛小額」保單，保費收入超過1億元，連續兩年獲金管會頒發「高齡化保險競賽 表現優良獎」，而且「珍愛小額」符合各年齡層的需求，所以年輕、青壯及熟齡等三種族群之投保件數及保額都十分相近，平均保額接近小額終身壽險的30萬元上限。

而透過第一銀行、第一金證券與其他合作銀行、保經保代等通路，將高CP、值得推薦的小額終身壽險分享給客戶，從0歲到84歲都可以投保，能同時滿足不同年齡層之保障需求。

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