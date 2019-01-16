壽險業救匯損　年前力促死差益抵外匯準備金　恐有圖利財團之嫌

▲金管會主委顧立雄（右）。（圖／記者黃克翔攝）

記者李蕙璇／台北報導

壽險公司有意將多達數百億到上千億元的死利差準備金，「借」來擴大外匯準備金，暫度台美利差過大所帶來高匯兌成本，消息傳出引起保險圈內關切是「帳目的挪移」還是「真動用這筆錢」，可以救壽險業亦或遭質疑圖利財團？

人壽公司資深保險從業人員提到，保戶可能都忘了過去30多年壽險保單強制分紅的政策，在2003年終止，至今15年來未分紅的來源就是「死差紅利」，是因為當時低利率環境下，壽險公司出現嚴重利差損，財政部即助壽險公司度過難關，發函給各壽險公司自92保單年度起計算保單紅利時，當年度死差損益與利差損益得互相抵用。

當時帶著親綠色彩的台灣之聲電台負責人許榮棋，還到行政院長蘇貞昌（當時亦任行政院長）的官邸前陳情，認為這將讓壽險業者四年下來坐享暴利1,200億元新台幣，根本是圖利財團。

而那時壽險公司強調是轉增提為長期有效契約的責任準備金，還一再跟保戶信誓旦旦說「未分給股東」。

儘管保戶怨聲載道拿不到紅利，可是主管機關大刀一改保單紅利的規定，也因此終止保戶可從死差、利差獲得分紅的來源，而用來紓困壽險業者。

如今壽險業因為匯損傷很大，主要領銜推動死差益與外匯準備金互抵的南山人壽與中國人壽，外匯曝險達3兆1,030億元，以及1兆1,160億元，海外投資債券、美股等部位相當龐大。

對於國內前六大壽險公司欲在農曆年前會面金管會主委顧立雄，不願具名的財經官員即表示，去年年中立委對於壽險業海外曝險有疑慮時，金管會即對外匯曝險進行專案金檢，保險局也要求各壽險公司來局裡報告，而現在領銜的兩家主要壽險公司還信誓旦旦說海外避險機制健全，絕無匯損風險，現在不思自己經營是否出現盲點，卻要金管會出手相救。

事實上，有學者表示，死差益的性質調整成準備金後，是金管會避免發生系統性金融風暴的重要控制手段之一，卻拿來幫助業者解決自己經營不當的問題，必產生圖利財團的疑慮，正本清源之道應該從保險業的企業風險管理著手，透過調整商品銷售固本、逐月清查各公司RBC數據等資產規模與品質控制手段，來控制目前可能因匯損產生的產業風險。

延伸閱讀

►壽險業獲利驚見大幅衰退 保險局緊盯資本適足

►5壽險業者單月劇虧150億 4巨頭密會求生

►壽險業今年仍面臨巨大挑戰 學者：台美利差會再擴大

►台美利差吃掉壽險業獲利 保險局壓力測試防災情擴大