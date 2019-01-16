解約金是保費貴的關鍵　一張表認識失能險與長照險

▲台灣人壽說明失能險與長照險的保費差異。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

常聽保險業務員說失能險的保費比長期照顧險的保費較為便宜，到底差異性是在哪裡，台灣人壽以自家商品分析說兩者之間會因為「解約金」、「保證給付項目」的有無，而相對應於保費的高低。

台灣人壽表示，現在有許多民眾詢問可否為父母買失能扶助險、長期照顧險，其實65、70歲是二個重要的關鍵年齡，以失能扶助險來說，有的同業是僅開放到60或是65歲，台灣人壽的失能扶助險則是到70歲。而長期照顧險部分的投保年齡資格，有的同業開放到70歲，台灣人壽的長照險則是設在65歲。

如果是保險年齡70歲的民眾，台灣人壽的保單商品則是可選擇投保10年期繳費的失能照護終身健康保險，將意外或疾病所造成的失能風險透過保險金轉嫁生活中可能的經濟需要。而該款保單商品還有設計「保證給付期間長達200個月」，給付金額最高可達保險金額的10倍，還有復健補償金、豁免未到期保費（免繳保險費）等啟動機制。

民眾可先從「給付條件」、「保費支付」與「承保年齡」三個層面，認識失能扶助險與長期照顧險的保單商品差異性，進而再多了解保障範圍與理賠條件等。

1、給付條件

失能險：無論意外或疾病造成與失能程度表的定義符合，即可獲得理賠。

長照險：生理功能障礙（6項取3項）或認知功能障礙（3項取2項）。

2、保費支付

失能險：無解約金且非保證給付，最便宜。

長照險：相對失能扶助險貴，有解約金的商品，保費更高。

3、承保年齡

失能險：0~70歲

長照險：15（足）~65歲

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