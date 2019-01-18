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保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

心臟病丈夫戲水溺斃　妻子申領意外險受益人保險金竟遭拒賠　

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▲▼3外蒙古客仙女瀑布戲水釀1死。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲仙女瀑布日前傳出溺水意外。此非本案現場。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

保戶因心臟病發作導致溺水，還是單純溺水身故，先後因果關係竟會導致可能無法順利領取意外險理賠保險金。

這一名保戶是因為參加野外活動向保險公司投保團體意外保險，不料浮潛時被同團友人發現溺水失去意識，經潛水教練救起後實施心肺復甦術，按壓時吐出非常多的水，送醫急救後仍不治身故。

法醫鑑定死亡原因報告為意外身故，因此，保戶保單的受益人向保險公司請求理賠意外身故的保險金。

可是保險公司卻表示無法理賠，因為保戶的法醫鑑定結果，是因心臟病發作於水中吸入海水造成窒息，急救後仍發生缺氧性腦病，導致多重器官衰竭而死亡。因此主張保戶的死亡原因是先有疾病發作，致落水而身故，並非純粹的意外事件。

▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼財團法人金融消費評議中心。（圖／記者李蕙璇攝）

金融消費評議中心表示，「事故原因認定」爭議在保險類理賠糾紛案中，占相當大的比例，是很常見的類型，而且須仰賴雙方當事人提出的證據資料，以及相關醫療等專家意見較能酌情衡量加以判斷。

因此，該案到底是保戶家屬主張有理，還是保險公司拒賠無理，都因每件個案判斷過程及結論都是各自獨立，而無法參考前例及過往經驗判定，將會再視該案案情討論後給予意見。

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關鍵字：心臟病,戲水,溺斃,溺水,意外險,受益人,保險金,拒賠,理賠,金融消費評議中心

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