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虧很大！失能險降價1成卻取消保證給付　漲7成須體檢嚴格核保

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▲▼保險業務圈內盛傳失能扶助險（原稱為殘扶險）停售舊保單及新商品取消保證給附項目。（圖／記者李蕙璇翻攝）

▲新光人壽失能扶助險（原稱為殘扶險）確定取消保證給付項目，保費因此調降1成多。（圖／記者李蕙璇翻攝）

記者李蕙璇／台北報導

今年元旦起多家人壽取消失能扶助險的保證給付項目，或是取消65歲以上免體檢，有的年保費因此調降1成多，有的則是漲價3~7成多。

新光人壽表示，受到風險控管多種因素，元旦起新壽的2張失能扶助險的保單商品，取消保證給付的項目，也因為縮小理賠保障範圍，成本直接回算到保費金額，年繳保費調降幅度約1成多，還不到2成。

而另一家人壽公司則是元旦起取消免體檢的項目，並且改售新保單商品，有業務通路換算新舊保單的保費來比較，去年40歲男性保戶，購買該人壽公司的20年期失能扶助險、月給付1萬元，年保費為3,140元。

若是這一位男性保戶，今年元月也是買以上同一家人壽失能扶助險新保單商品，年保費則為5,400元，相對去年買的3,140元的調漲幅度達71.97%。保經保代業務通路發現，其漲幅可能因為年齡不同而有所差異，年齡愈大較為明顯，約3~7成許。

目前台灣人壽已公告停售2張失能險舊保單商品，並同時再推1張新商品，元大、康健、AIA友邦及遠雄人壽等，則是繼續推廣原有的失能險保單商品，暫時還無任何變動。

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