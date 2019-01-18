　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 公路總局對桃園春節疏運提醒用路人避開塞路段。（圖／記者楊熾興攝）

▲ 公路總局對桃園春節疏運提醒用路人避開塞路段。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

針對桃園市春節公路疏運及返鄉車潮易塞部分，公路總局表示，規劃包括彈性調整號誌時制與連鎖、協調主管單位及地方警力規劃臨時停車場，與加強違規取締等)，及引導用路人行駛替代路線，設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞之路段，以順利抵達目的地。

桃園地區的交通「熱點」預估會出現於台3線47k+000(龍潭交流道口)~53k+900(桃68-1)及台3乙線終點周邊、台3線41k+500(大溪交流道口)至37k+000武嶺橋至台3線35k+800(大溪老街入口)雙向路段。建議用路人盡量避開這些塞車熱點行駛或行駛替代路線，將可節省旅行時間。

▲ 公路總局呼籲查詢省道即時交通資訊網避開尖峰時刻。（圖／記者楊熾興攝）

▲ 公路總局呼籲查詢省道即時交通資訊網避開尖峰時刻。（圖／記者楊熾興攝）

公路總局特別提醒用路人，春節期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於初一至初三全天(0-24時)仍將會封閉南下匝道，欲往國道南下的用路人可依循螢光黃底的標誌牌面改道行駛，西濱快速公路(台61線觀音至新豐高架路段)已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

公路總局預估春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日（星期五）中午起開始出現南向車流，預估將集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，南北向主要交通要道皆可能車多。收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午

公路總局第一區養護工程處陳營富處長呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。 

ET快訊
熱褲妹露蛇腰自拍！鏡中倒影「肥肉真面目」全出賣
理科太太超短熱褲好辣　甜牽老公跑趴：終於有女人味了

關鍵字：桃園,春節,公路疏運.易塞,３大熱點

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／虐死女童2嫌羈押送看守所　所方安排「大哥同房」防私刑

北市疑砂石車、機車碰撞　女騎士「頭顱破裂」當場亡

迪士尼不來？　韓國瑜不排除引進50億賽道「F1方程式賽車」

桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

紅藜特色產業 台東餐旅業者宣示：我挺「藜」

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

大貨車走蘇花改　至18日共6件違規

COSPLAY「千叟宴」　揪您送愛　年節送暖

影／陳致中酸九二共識　韓國瑜2次高分貝回應：「不要扭曲我」

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭！　 空姐老婆報喜：一次就中

84歲失智母到幼稚園接小孩 記憶錯亂忘女兒「畢業30年」

脫了！李沛旭大露「國際級美背」　蔡淑臻一旁當POSE指導XDD

中壢韓式燒肉小菜、肉吃到飽　一人399...還有「大醬鍋」能吃

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

桃園查獲10名越南移工非法打工　其中1人為「觀宏」脫逃外勞

紅藜特色產業 台東餐旅業者宣示：我挺「藜」

大新竹雙首長聚焦　觀光交通喝好水都有共識

桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

大貨車走蘇花改　至18日共6件違規

COSPLAY「千叟宴」　揪您送愛　年節送暖

影／陳致中酸九二共識　韓國瑜2次高分貝回應：「不要扭曲我」

峨眉桶柑節來了！搭專車一日遊　品嘗不一樣的鹽烤滋味　　

夫唱婦隨！縣長妻子投身公益　甘秀美接竹縣消防婦宣總隊長　

新任宜蘭衛生局長　徐迺維走馬上任

重公投得再等1年！英朝野協商脫歐陷僵局　梅伊：各黨應一同解決問題

爆米花／王政浩頂住壓力！合庫靠再見保送聽牌

亞洲2連霸街舞跳出台灣之光　「Zero Four」驚爆欠房租判還180萬

俄2架Su-34戰機日本海上空擦撞　傳杭州蕭山機場6航班取消

納智捷「全新5+2座休旅車」偽裝曝光！超大空間競爭力有看頭

31省份戎裝常委「時隔4年」再次補齊　韓強出任山西省委常委

SBL／王皓吉猛投生涯新高19分　蔣淯安解頭帶束縛領勝

39歲吳尊「裸胸」自認很性感　單穿粉色西裝PK虎爺、謝沛恩

7周狂鏟30公斤！專家曝「3超神妙招」減肥...不用運動＋節食

17歲高中生愛上《17》女直播主　掏空「30萬零用錢」抖內

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

地方熱門新聞

17歲媽怒老公垃圾人　虐女童撞..

男深山單車爆胎　警夜巡發現上前..

高雄新打卡點　300年老樹美..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

選舉復仇記　吳銘賜：為何不抓趙..

陳致中連2日　質詢韓國瑜九二共..

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

高雄幣安卓上架！　iOS等到月..

三寶騎士逆向用腳轉彎　駕駛嚇傻

吳健保藏蘇比克灣別墅　菲警監控..

首破毒品案　永康新警表現佳

國旅補助延至2月　春節玩剛剛好

攝護線肥大免驚　醫師唱給你聽

更多熱門

相關新聞

樂高「舞龍舞獅」限定組開賣擠爆

丹麥玩具知名品牌樂高（LEGO），今年首度開賣針對農曆年的限量商品，受到許多玩家與藏家的關注，今（1／18）正式在統一時代百貨的「樂高年貨大街」正式開賣，不但販售新春限定版，消費滿額還可兌換豬年贈品，一早就吸引民眾排長龍搶購，有民眾一買就是5大套，直呼：等很久了！

巨大版「樂高車站」現身統一時代

過年資金需求　壽險業逾187億滿期金將提前發放

行車時間多7倍！春節國道這時間最塞

防宵小蠢動　六分局舉辦防搶演練

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 范筱梵 廖峻中風 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

60kg巨蟒斷三截　台鐵司機下車傻住

她被甩怒嗆渣男！男友吐真相：剩半年壽命

Tony帶兒去美國　隋棠不捨送機

行政助理上班狂耍廢　年終6個月

吃到倒吊子檳榔倒地　翁送醫不治

白家綺結婚3個月「分房睡」！

母逼「三太子割肉還親」！桃園童拿刀自割　

屬「豬」或姓「朱」有好康

理科太太被老蕭狂撩電暈！全程露少女甜笑

快訊／女童遭桌夾亡　母崩潰：她沒死

沒去婚禮「大方包3600」還被嫌少退回！澎恰恰怒了

STUDIO A i8手機不用一萬

賀一航兒被砍12刀！第一次看爸哭

養狗10年！他手裡全空了：剩1撮毛

剝玉米驚見灰白色膿包　內行人大讚

更多

最夯影音

更多

出來就乎死！400人夜圍南檢　警築人牆戒備密道送走3虐嬰嫌

拿盤子學老爸開車沒料到是惡整　兒子下秒「滿臉墨水」全家笑翻

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

火箭少女「開全麥」！　孟美岐hold場、楊超越又悲劇了

林依晨一套路張彬彬就掉坑　「假摔真公主抱」甜到笑出來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面