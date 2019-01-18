桃園春節公路疏運預估易塞　3大熱點籲用路人避開

▲ 公路總局對桃園春節疏運提醒用路人避開塞路段。（圖／記者楊熾興攝）



記者楊熾興／桃園報導

針對桃園市春節公路疏運及返鄉車潮易塞部分，公路總局表示，規劃包括彈性調整號誌時制與連鎖、協調主管單位及地方警力規劃臨時停車場，與加強違規取締等)，及引導用路人行駛替代路線，設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞之路段，以順利抵達目的地。

桃園地區的交通「熱點」預估會出現於台3線47k+000(龍潭交流道口)~53k+900(桃68-1)及台3乙線終點周邊、台3線41k+500(大溪交流道口)至37k+000武嶺橋至台3線35k+800(大溪老街入口)雙向路段。建議用路人盡量避開這些塞車熱點行駛或行駛替代路線，將可節省旅行時間。

▲ 公路總局呼籲查詢省道即時交通資訊網避開尖峰時刻。（圖／記者楊熾興攝）

公路總局特別提醒用路人，春節期間國道1號與台66線交會的平鎮系統交流道，於初一至初三全天(0-24時)仍將會封閉南下匝道，欲往國道南下的用路人可依循螢光黃底的標誌牌面改道行駛，西濱快速公路(台61線觀音至新豐高架路段)已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

公路總局預估春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日（星期五）中午起開始出現南向車流，預估將集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，南北向主要交通要道皆可能車多。收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午

公路總局第一區養護工程處陳營富處長呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。