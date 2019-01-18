LEGO樂高「舞龍舞獅」會跳耀超動感　開賣多人搶買擠爆

▲樂高農曆年限定版開賣，民眾一早就去排隊。（圖／記者蔡惠如攝、樂高提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

丹麥玩具知名品牌樂高（LEGO），今年首度開賣針對農曆年的限量商品，受到許多玩家與藏家的關注，今（1／18）正式在統一時代百貨的「樂高年貨大街」正式開賣，不但販售新春限定版，消費滿額還可兌換豬年贈品，一早就吸引民眾排長龍搶購，有民眾一買就是5大套，直呼：等很久了！

▲樂高趁農曆年前大動作設置「年貨大街」，還有體驗闖關區讓民眾找樂子。

源自西方的樂高玩具，首次針對農曆新年推出主題產品，消息一出引來許多關注，包括「年夜飯組」與「舞龍舞獅組」都是以討喜的紅色為主色，而舞龍舞獅組可透過旋轉裝置，將上方的人物上下擺動，增加躍動感，也相當符合新年熱鬧的氣氛，除部分數量外，其他全集中在統一時代百貨地下二樓的「樂高年貨大街」銷售，引發民眾前往排隊。

▲年夜飯組（中）以及舞龍舞獅組（下）都是首次針對農曆新年設計的樂高商品。

「年夜飯組」足是以圍爐聚餐的場景為主題，除了豐富的年夜飯菜色、大魚大肉全上桌，連象徵元寶的餃子都沒有少，還有長輩到小孩的人偶全到齊，並穿上賀年新衣，象徵一家團圓好彩頭，空間佈置也充滿喜氣， 紅窗簾搭配紅色燈籠，甚至還有春聯整個也太到位。

▲消費者完成闖關活動，不限消費金額即可兌換豬年專屬贈品組。

「舞龍舞獅組」售價2,099元；「年夜飯組」售價2,299元，目前已在統一時代百貨地下二樓特賣會場的「樂高年貨大街」限量開賣，民眾購買新年限定組合，可獲得豬年限定紅包袋，消費滿2,800元加送出年限定積木組。

1／18至1／26期間在會場完成闖關活動，不限消費金額便贈送「豬年運轉風車」；1／27至2／2闖關加上消費則送「豬年金元寶」樂高玩具贈品。